Magyar-skandináv krimi, Freddie Mercury és a legújabb varázslótanonc a magyar mozikban - íme a premierek

Bohém rapszódia

X – A rendszerből törölve

A végzet órája

Ki ne ismerné a Queen-t, na és persze Freddie Mercuryt. A zenekar közel két évtizeden keresztül volt kiemelkedő szereplője a világ könnyűzenei életének, hatásuk a mai napig elvitathatatlan. Az 1975-ös A Night at the Opera album tizenegyedik dalának címét viselő alkotás az ő történetüket dolgozza fel, a felemelkedéstől a csúcsra jutásig. A minden ízében formabontó Freddie-t, a Mr. Robotból ismert Rami Malek alakítja, kinek játéka hűen hozza a legenda főbb jellemvonásait. A forgatókönyvet az életrajzi filmek területén többszörösen is kipróbált Anthony McCarten jegyzi, s az ő író rutinja hozható fel talán a film legnagyobb hibájának, ugyanis felhasznált sablonpaneljei csorbítják az élét annak a húsbavágóan kemény klisérombolásnak, mellyel a Queen a rock zenét alapjaiban átformálta.Ujj Mészáros Károlynak, a Liza, a rókatündér rendezőjének legújabb filmje, egy vérbeli skandináv krimi. A Budapesten játszódó sztori Évának, a zseniális tehetségű nyomozónak a történetét meséli el, kinek élete a férje halála óta teljesen kilátástalan. Hiába vesz észre olyan részleteket, lát át olyan összefüggéseket, miket más nem, a terepen használhatatlan, pánikrohamok és mániái gyötrik. Péter, az új kolléga az egyedüli, aki ezek ellenére is látja a lehetőséget a lányban, így együtt vágnak bele egy olyan bűnténysorozat felgöngyölítésébe, melynek szálai a 90-es évek elejéig vezetnek vissza. A csavaros és izgalmas krimi szál ellenére, a film nem fenékig tejfel. Karakterei többnyire egydimenziósak, és azok is kevésbé reflektálnak egymásra, továbbá keveset mesél a film a mai magyar közállapotokról, inkább általánosságokban fogalmaz.Lewis, egy a szüleit érintő sajnálatos baleset következtében kénytelen a nagybátyjához költözni. Johnathan, a nagybácsi, egy ódon kastély tulajdonosa, ki bűvész hivatásától visszavonulva tengeti itt nyugdíjas éveinek varázslatos perceit. A kis Lewis hamar rájön, hogy amit a bácsi tud, az túlmutat a szemfényvesztésen, s hosszas kérlelés után újdonsült varázslótanonccá válik. Ám a ház sötét titkokat rejt és a falában megbújó óra vésztjósló harangjai nagy baj közeledtét sejtetik. Hallowen estéjén aztán beüt a baj, s varázslóinknak, a szomszéd boszorkánnyal, Florence-szel kiegészülve kell felvenniük a harcot a gonosz erőivel. A film atmoszférájával egy megnyerő külsejű 50-es évekbeli varázsvilágot teremt, melyre üdítően hat Jack Black és Cate Blanchett párosa.