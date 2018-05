Magatehetetlen betegeivel készített zenés felvételeket a plasztikai sebész - videó

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/wsbtv/videos/10156823416535695/

A doktornő zenés-táncos videókat készített, többségüket 2017-ben, miközben eszméletlen, magatehetetlen betegeket operált, amiket aztán fel is töltött a YouTube csatornájára, aminek akkor 300 követője volt, de azóta már törölte a fiókot - írja a borsonline.hu Igaz, a videók felbukkanása előtt sem volt botrányoktól mentes a hírhedt plasztikai sebész élete, jelenleg hét műhibaper is folyamatban van ellene. Az egyik felperes egy családanya aki hasplasztikát és zsírleszívást csináltatott vele még 2016-ban, azonban műtét közben leállt a keringése és ugyan sikerült újraéleszteni, de súlyos agykárosodást szenvedett – írja a WSB-tv.Amikor a bíró szembesítette azzal, hogy az egy életre megnyomorított nő ápolási költségét neki kell majd fizetnie, ami nagyjából 13 millió dollár, megdöbbenten annyit felelt, hogy erre nem is gondolt. Arra a kérdésre, hogy miért nem adta vissza a családanya pénzét, azt mondta:– Mostanáig egyáltalán nem érdekelt, és nem is gondoltam úgy, hogy vissza kéne fizetnem bármit is. 20 ezer dolláros műtétet csináltam meg majdnem féláron, 11 ezer dollárért – mondta Boutte.Összesen 20 olyan videót készített, ahol énekel, rappel, táncol vagy altatásban lévő pácienseivel szórakozik, sőt még alkalmazottjai is feneküket rázva ropják a háttérben.