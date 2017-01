Mága Zoltán ismét világszínvonalú produkcióval kezdte az új évet!

Korunk legnagyszerűbb operaénekesei soha nem látott produkciókkal és világszínvonalú műsorral várták a teltházas Aréna publikumát Mága Zoltán hegedűművész IX. Budapesti Újévi Koncertjén. Fergeteges sikert arattak a világ legjobbjai: Ramón Vargas mexikói tenor és Sümegi Eszter szoprán egyaránt elbűvölte a közönséget. Elisa Balbot olasz szoprán, Evgenia Laguna orosz szoprán és Inva Mula albán operasztár is különleges előadásokkal készültek. Felejthetetlen pillanat volt a Kossuth-díjas énekes Balázs Fecó és Mága Jennifer duettje, ahogyan a káprázatos fináléban a Kossuth-díjas karmester és zongoraművész Vásáry Tamás, és Mága Zoltán közös produkciója is.Kilencedik alkalommal köszöntötte az új esztendőt Mága Zoltán hegedűművésszel és világsztár vendégeivel 13 ezer ember Európa legnagyobb újévi gálaestjén. Az ország legnagyobb sportcsarnokában állva tapsolt a publikum, akkora sikert arattak a klasszikus zeneművek, a szenvedélyes szerelmi duettek, a tüzes és szívszaggató áriák, a virtuóz darabok és a könnyűzenei slágerek. A közönség soraiban közjogi méltóságok, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, egyházi méltóságok, a magyar rendvédelmi kar tábornokai, valamint közel 20 ország nagykövete ünnepelt.

Mága Zoltán ezúttal is neves művészeket hívott vendégül, a gálaesten fellépett a világ egyik legnagyobb operaénekese, Ramón Vargas, és a külföldi operaházak egyik leggyakrabban felkért csillaga, Sümegi Eszter, a Magyar Állami Operaház művésze. A IX. Budapesti Újévi Koncert vendége volt Andrea Bocelli egyik legkedveltebb művésztársa, a világhírű Elisa Balbot operaénekes, és a világ 10 legjobb előadói közé választott orosz származású Evgenia Laguna, valamint az albán operasztár, Inva Mula is. Az új év különlegességeként Mága Zoltán olyan produkciókkal is készült, amelyeket korábban nem hallhatott közönsége.A hegedűművész játéka nemcsak a közönséget, de a fellépő művészeket is lenyűgözte, Ramón Vargas így fogalmazott: "Mága Zoltán virtuozitásával és személyes karizmájával rabul ejtő atmoszférát teremt a gálaestjein, amelyre csak a nagy művészek képesek. Kifinomultan ötvözi a klasszikus zenei értékeket a látványos show-elemekkel, miközben tisztelettel és alázattal bánik a zenével. Virtuozitásával méltóképpen fejezi ki a remekművekben rejlő szenvedélyt, egyedi stílusával minket fellépőket is lenyűgöz." Elisa Balbot olasz szoprán is kiemelte: Mága Zoltán úgy bánik a hegedűjével, mintha csak táncolnának ki belőle a dallamok. Sümegi Eszter is virtuóz technikáját és lehengerlő, egyéni előadásmódját méltatta.

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Colleen Bradley Bell a házigazdának gratulálva elmondta: nagyon szép hagyományt éltet, remek művészek társaságában, csodálatos koncerten kezdeni az új esztendőt kiváló lehetőség a közönségnek. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője is úgy vélte: nagyon kevés ember rendelkezik akkora hívóerővel, mint Mága Zoltán, így a Budapesti Újévi Koncert fantasztikus hangulata és élménye mellett a gálaest legnagyobb ajándéka az, hogy családdá formálja az Aréna közönségét.A gálaműsor stílusosan a Carmina Burana nyitányával kezdődött, a háromszáz fős kórussal színpadra állított monumentális előadás megadta az ünnepi hangulatot, amit tovább fokozott, hogy Böjte Csaba ferences rendi szerzetes erdélyi pártfogoltjai közül száz, székely népviseletbe öltözött gyermek is bekapcsolódott a Himnusz éneklésébe. A Figaro házassága nyitányban Mága Zoltán vezényelte a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekart tökéletes egységet létrehozva az előadott mű, a zenei folyamatok és a hangszercsoportok között. A hegedűművész köszöntő beszédében viccesen megnyugtatta a nagyérdeműt, nem cseréli le a hegedűjét karmesteri pálcára, már csak azért sem, mert azt ígérte, a következő 70 esztendőben minden évben megrendezi a Budapesti Újévi Koncertet. "Büszkeséggel tölt el, hogy immár kilencedik alkalommal újra telt ház előtt, 13 ezren köszönthetjük az új esztendőt. A Budapesti Újévi Koncert mindannyiunk sikere, a mi közös ünnepünk. Közösen teremtettünk hagyományt és vívtunk ki rangot Európa közepén kicsi, de rendkívül erős és nemes hazánknak" – mondta. "Minden év új kihívást hoz magával, újabb sikerekre várunk, mert mindannyian törekszünk a legjobbra. Építeni, alkotni szeretnénk. Olyan dolgot elérni, ami mérföldkő, példaérték és siker. Számomra ilyen mérföldkő volt a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat, és a Hangok és harangok jótékonysági fesztivál. Közös összefogásunkkal, a magyar mecénások és az Önök segítségével több száz millió forint értékben tudtunk segítséget nyújtani hátrányos helyzetű gyermekek tízezreinek" – fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik támogatták misszióját. Bejelentette: a nagy sikerre való tekintettel, 2017-ben ismét útjára indítja a 100 Templomi Koncert jótékonysági hangversenysorozatát. Elmondta azt is, hogy zenei pályafutása legfontosabb esztendeje előtt áll, hiszen egy év múlva ugyanezen a napon már a X. jubileumi Budapesti Újévi Koncertjét rendezi meg. Elárulta, hogy a világ legismertebb zenei szaktekintélye - hollywoodi szupersztárok művésztársa, Céline Dion, Andrea Bocelli, Beyoncé, Madonna, és Mariah Carey zenei producere - a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster és Oscar-díjas művészek lesznek a vendégei.

A házigazda beszédét követően a IX. exkluzív show a világ legnevesebb operaszínpadainak sztárja, az albán szopránénekes, Inva Mula előadásával folytatódott. Rossini egyik csodálatos művével érkezett az Aréna pódiumára a legjobb operaénekesként számon tartott mexikói születésű tenor, Ramón Vargas, aki a világ összes híres színpadán fellépett már az operairodalom legkiemelkedőbb főszerepeivel. Csodálatos előadással készült Andrea Bocelli énekpartnere, a nemzetközi hírű olasz szoprán, Elisa Balbo is, akit generációja egyik legjobb operaénekeseként jegyeznek. Világszerte ünnepelt szopránunk, korunk egyik legnagyszerűbb énekesnője Sümegi Eszter Tosca imáját adta elő fergeteges sikerrel. A legfiatalabb virtuóz, ifjabb Mága Zoltán, aki a Budapesti Újévi Koncert hagyományának folytatója lesz, egy kiforrott művész profizmusáról tett tanúbizonyságot, mert számát elszakadt húrral is végigjátszotta. A közönség nagy örömére a húrcserét követően, ifjabb Mága Zoltán pedig hatalmas ováció kísértetében adta elő újra a nehéz virtuóz darabot. Ezt követően édesapja G. F. Handel - J. Halvorsen: Passacaglia kettős hegedűversenyét játszotta el. Az első felvonás fináléja előtt a Guiness Rekordok közé is bekerült közös koccintás idén sem maradt el. 13 ezren koccintottak egyszerre az operacsillagokkal és a házigazdával a híres Brindisi dallamaira.A gálaest második felvonása a Rendvédelmi Zenekarok bevonulásával kezdődött, a látványos felvonulást zenetörténeti produkció követte. Luc Besson Az ötödik elem című kultikus filmjéből ismertté vált opera-performanszt két operacsillag duettben adta elő. Az ikonikussá vált Dívadalt az áriához hangját kölcsönző albán operasztár Inva Mula és a filmbéli alakot világszerte népszerűsítő operaénekes, az orosz crossover-stílus királynőjeként emlegetett Evgenia Laguna együtt énekelte.

Az első felvonás klasszikusait igényes könnyűzenei darabok követték a második felvonásban. Mága Jennifer – aki az elmúlt években fellépett már rangos színpadokon, többek között Amerikában, Olaszországban, Franciaországban, és énekelt már világ legjelentősebb operaénekeseivel, de szerepelt már Kossuth-díjas művészeinkkel is – a Budapesti Újévi Koncertek visszatérő népszerű előadójaként Céline Dion All By Myslelf című nagysikerű slágerével bűvölte el a hallgatóságot. Ausztria legjobb musical színésze, az európai musical színpadok főszerepeiben tündöklő Mark Seibert gyönyörű szerelmes számmal készült.Hosszú szünet után Mága Zoltán hegedűművész meghívására újra közönség elé lépett Magyarország egyik legismertebb előadóművésze, az élő rocklegenda, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész: Balázs Fecó. A legendás Korál együttes alapító tagja, a magyar rockműfaj meghatározó egyénisége több mint négy évtizedes zeneszerzői és előadóművészi pályafutásának egyik legszebb örökzöldjét, a Maradj velem című számot adta elő. A közönség vele énekelt és vastapssal jutalmazta több generáció nagy kedvencét. Balázs Fecó maga konferálta színpadra duett partnerét Mága Jennifert, akivel A csönd éve volt... című legendás dalt adták elő. Az ováció és a tapsvihar ezúttal sem maradt el, a publikum legalább olyan lelkesen fogadta őket, mint Mága Zoltán egyedi hangszerkezelését a Cigánymelódiákban, a csárdás fantáziákban. A magyaros blokkot közkívánatra idén is a Csillagszemű Gyermektáncegyüttes előadása színesítette.A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar élére érkezett a IX. Budapesti Újévi Koncert vendégkarmestere, Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, és Prima Primissima-díjas karmester és zongoraművész. A világhírű karmester, Vásáry Tamás és Mága Zoltán Berlioz Rákóczi-indulójával lepte meg a közönséget. A publikum álló tapsviharral jutalmazta a parádét, hiszen a Radetzky-indulóban az összes szereplő a színpadra lépett. Nemcsak a publikum, az est művészei is különleges élménnyel gazdagodtak. Vásáry Tamás Kossuth-díjas karmester fantasztikusnak nevezve Mága Zoltán virtuóz produkcióját, rendkívül különleges eredménynek nevezte, hogy évről-évre 13 ezer embert tud a klasszikus zenére behívni. az Arénába. Balázs Fecó Kossuth-díjas zenész úgy fogalmazott: Mága Zoltán azok közé a kevesek közé tartozik, aki "szaladgál" a stílusok és műfajok, és mindegyikben zseniálisan teljesít.

A IX. Budapesti Újévi Koncert gálaműsorában több mint ötszáz művész működött közre. A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar Cser Ádám vezényletével. Közreműködött: a Készenléti Rendőrség Zenekara Szalóki Béla karnagy vezetésével, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay László Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara, valamint a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. A műsorvezető Ördög Nóra volt.A hegedűművész az ünnepi gála után sem pihen, mert az osztrák publikum nagy örömére 2017. január 6-án, immár harmadik alkalommal érkezik a Budapesti Újévi Koncerttel a Wiener Konzerthausba. Január 8-án pedig a Budapesti Újévi Koncert a tengerentúlon folytatódik. 2017 januárjában egy hónapos koncertsorozat keretében Floridában hallhatja a közönség a hegedűvirtuózt és zenekarát. A Budapesti Újévi Koncertet pedig jövőre is megrendezi Mága Zoltán, méghozzá immár tizedik alkalommal!