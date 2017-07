Mads Mikkelsen is szerepet kap a Chaos Walking-filmben

Meds Mikkelsen is szerepet kap a Patrick Ness Chaos Walking-trilógiája nyomán készülő filmben. A dán színész hollywoodi források szerint Tom Holland és Daisy Ridley mellett játszik majd a disztópiában, amelynek forgatása még a nyáron elkezdődik Kanadában.



A filmet a Lionsgate Filmstúdió számára Doug Liman rendezi, producerei Allison Shearmur, Doug Davison és Erwin Stoff. A forgatókönyvet az amerikai-brit író Chaos Walking - Kés a zajban című regénye nyomán Charlie Kaufman, Lindsey Beers, John Lee Hancock és Gary Spinelli írja - számolt be róla a Variety.com.



A regény a Chaos Walking-trilógia első köteteként jelent meg 2008-ban, a könyvek magyar kiadása a Vivandra kiadó gondozásában látott napvilágot.



A Kés a zajban disztópikus világban játszódik, ahol mindenki folyamatosan hallja a többiek gondolatait. A regény főhőse egy csak férfiak lakta városban élő egyedüli fiú (Tom Holland), aki véletlenül nyomára bukkan egy titoknak, ami miatt kutyájával együtt menekülni kényszerül. Az üldözőkkel a nyomában belebotlik egy furcsa, csöndes lányba (Daisy Ridley). Kalandjaik során lassan feltárul előtte az elhallgatott igazság, rájön, hogy korábbi élete csupa hazugságra épült, és megtudja, ki is ő valójában.



A Lionsgate 2019 tavaszára tervezi a produkció bemutatását. A felvételek hamarosan elkezdődnek Montrealban. Mikkelsennek Prentissváros gátlástalan polgármesterének szerepét szánták.



A dán színész legutóbb Galen Ersót alakította a Zsivány Egyes című Star Wars-filmeben. A televízióban pedig a Hannibal-sorozat címszerepét játszotta.