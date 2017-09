Madonna Lisszabonba költözött

"Most Lisszabonban lakom" - írta a popsztár a hétvégén Instagram-oldalán , mellékelve egy tipikus portugál konyha fotóját is. Egy másik posztjában az amerikai énekesnő és színésznő dicsérte új hazáját, szerinte "nagyon inspiráló Portugália energiája".A világsztár az elmúlt hetekben, hónapokban több portugál vonatkozású képet is posztolt közösségi oldalán. Azt a sajtóértülést viszont, miszerint a Lisszabon melletti Sintrán már vásárolt magának egy villát, amely felújításra szorul, és ezért egyelőre egy lisszaboni luxusszállodában lakik, nem erősítette meg.A média értesülései szerint Madonna főleg 11 éves fogadott fia, David Banda miatt költözött a portugál fővárosba, mivel a fiú a Benfica lisszaboni labdarúgóklub ifjúsági csapatában fog játszani.Instagram-oldalán a hat saját és fogadott gyermeket nevelő popsztár máris vörös Benfica-mezben pózol, és feltett egy fotót Davidről is, amint a Benfica stadionjának, az Estadio da Luznak a lelátóján ücsörög.