Közel száz kilométert ment a Ninja Warrior Hungary forgatásai alatt Mádai Vivien, aki a pálya szélén a versenyzők hozzátartozóival beszélget a TV2 új, monumentális sportvetélkedőjében. Bár kemény időszak volt, szívesen megcsinálná újra, és a kihívásnak is nekifutna, amit idáig összesen hat ember teljesített a világon. Most kiegyensúlyozott időszakot él, akkor is, ha káosszal indul minden napja...