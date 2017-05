Ma van a Nagy-Szín-Pad! döntője

Az esti fináléban az Akvárium Klub nagytermében mindhárom előadó 20-20 perces blokkot ad elő. A győztest a közönség választja: a szavazás szerda óta zajlik, és egészen a döntő végéig tart. A voksok összesítése után jelentik be, melyik zenekar nyerte a Nagy-Szín-Pad! idei versenyét. Szavazni sms-ben, az Instagramon, valamint a nagyszinpad.com-on, a zenekarok oldalain lehet.



Az idei mezőnybe a három döntőbe jutott produkció mellett Petruskát, a Qualitonst, a Dope Calypsót, a Konyhát és Senát válogatta be a mintegy száztagú szakmai szavazói kör. A résztvevők produkciókat egyórás koncerteken május 19-től 22-ig párosával mutatták be négy estén át az Akvárium Klubban. A nézők szavazatait összesítették egy 23 tagú zsűri pontszámaival, így számították ki a három legjobb produkciót.



Az elődöntő valamennyi résztvevője meghívást kap a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényeire, valamint a debreceni Campus Fesztiválra és az Akvárium Klubba. A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják ki azt a produkciót, amely a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) jóvoltából Magyarországot képviselheti a 2018-as groningeni Eurosonic Festivalon. A kiválasztott előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelten fontos eseményén, és a siófoki Plázs nyitókoncertjén.



A Nagy-Szín-Pad! 2017-es győztese a felsorolt fesztiválok nagyszínpadain koncertezhet, lehetősége nyílik egy videoklip elkészítésére, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj nagyszabású showműsorába, valamint a Budapest Parkba.



A döntőt a Petőfi TV élőben közvetíti, a www.petofilive.hu-n megtekinthető lesz valamennyi koncert, és a Petőfi Rádió is figyelemmel kíséri az eseményeket.