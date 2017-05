Ma már történelem ami akkor naprakész volt - 30 éve került adásba a Szomszédok 1. része

1987. május 7-én mutatták be a gazdagréti panelház lakóinak életét bemutató Szomszédok című teleregény első részét.A harminc éve indult sorozatban Vágásiék, Takácsék, Mágenheimék mindennapjait követhették nyomon a nézők, attól kezdve, hogy beköltöztek a panelházba. A kéthetente csütörtökönként jelentkező epizódokban a szereplők mindennapi problémáit kisebb-nagyobb gondjait dolgozták fel. A sorozat sikerét az is mutatja, hogy volt olyan epizód, amelyet hat és félmillión néztek meg. Nemcsák Károly , aki Vágási Ferencet alakította a sorozatban, az M1 aktuális csatorna hétfői adásában elmondta: a nagy nézettség titka az lehetett, hogy a sorozat azokról a problémákról beszélt, amelyek mindenkit foglalkoztattak, de közben nem politizált. Ezen kívül a sikert az is adhatta, hogy a legkisebb epizódszerepet is színészek játszották. "Minden egyes feladat, minden egyes kis feladat komoly színészi teljesítményt rejtett magában" - hangsúlyozta.Elmondta, hogy Horváth Ádám rendező nagyon jól ismerte a szereplőket, ezért sok olyan mozzanat is bekerült a sorozatba, amely a szereplők életével kapcsolatban állt. Gór Nagy Mária , aki Nagy Vilma testnevelő tanárt alakította sorozatban, elmondta, hogy annak idején, amikor elvállalta felkérést fiai még kicsik voltak és nehéz volt megoldani a felügyeletüket, ezért Horváth Ádám beleírta őket a történetbe."Így Vilmának volt két nagyon rossz gyereke, akik többek között cigarettáztak és felgyújtottak a szalmakazalt" - idézte fel Gór Nagy Mária, hozzátéve, hogy a közel tizenhárom évig zajló forgatások alatt a csapat egy igazi baráti társasággá alakult és mindig nagyon várták a közös munkát.A sorozatban a Mágenheim Juli édesanyját, Etust alakító Csűrös Karola az M1 riportjában elmondta, hogy a forgatás kezdetekor nem gondolta volna, hogy harminc év elteltével is ilyen népszerű lesz a sorozat és hogy még a mai napig még mindig Etussal azonosítják őt. Horváth Ádám , a sorozat forgatókönyvírója és rendezője azt mondta, hogy a Szomszédok harminc év elteltével már a történelmet mutatja be, ez lehet a mostani népszerűségének a titka, annak idején pedig azért lehetett sikeres, mert naprakészen mutatta be azokat a dolgokat, amelyek annak idején foglalkoztatták az embereket.A sorozatból 331 rész készült, az utolsót 1999. december 31-én mutatták be.