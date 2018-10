Ma kezdődik a Mozinet Filmnapok programsorozata, amelyen premier előtti vetítések és díjnyertes filmek várják az érdeklődőket budapesti és vidéki art mozikban. A keddig tartó 8. Mozinet Filmnapok válogatásában többek között olasz, lengyel, iráni, libanoni és magyar alkotók munkáival találkozhat a közönség.



Az idei program premier előtti filmjei között van A nagy szépség, az Ifjúság és Az ifjú pápa című alkotások Oscar-díjas rendezője, Paolo Sorrentino legújabb, Loro című munkája. Sorrentino sok zenével és humorral mutatja be Toni Servillo megformálásában milliók elérhetetlen bálványát, a modern Olaszország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnökét, az életkoráról tudomást sem vevő Silvio Berlusconit.



Műsorra tűzik a kétszeres Oscar-díjas rendező, Aszgar Farhadi Nyílt titok című filmjét az Oscar-díjas Penélope Cruzzal és Javier Bardemmel a főszerepben, de a programban szerepel Farhadi előző munkája, Az ügyfél is.



Levetítik a lengyel Pawel Pawlikowski Ida című Oscar- és BAFTA-díjas alkotását, valamint a rendező legújabb, Hidegháború című filmjét, amelyben két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki az 1950-es évek kommunista Lengyelországában.



Premier előtt lesz látható a megtörtént eseményeken alapuló Birds of Passage című kolumbiai-dán-mexikói gengszterfilm, amelyben a kolumbiai bennszülött tradíciók is megelevenednek.



Ugyancsak a filmnapok keretében vetítik először Ziad Doueiri A sértés című alkotását, az első libanoni filmet, amelyet Oscarra jelöltek. Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című filmje mellett Nemes Jeles László két munkája is látható lesz 35mm-es kópiáról: az Oscar-díjas Saul fia és a rendező új filmje, a Napszállta is.



A vetítéseket a filmekhez szervezett beszélgetések, közönségtalálkozók és további színes programok egészítik ki.