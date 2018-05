Ma kezdődik a 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál

Kép forrása: Filmalap - Inkubátor Program Facebook oldala

Érdekel a hétköznapiság. Egy szinte hiperrealista kísérlet arra, hogy végig lehet-e csinálni egy nő egyetlen napját úgy, hogy az unalmasnak tűnő, általában kikerülésre szánt részleteket, nem kerüljük ki, nem intézzük el egy jelzésszerű montázzsal egy „izgalmasabb" és fordulatosabb cselekmény kedvéért. Végigcsináljuk, ahogy a főhős is végigcsinálja, és az „érdekesebb" történet a háttérben marad

Ma kezdődik és május 19-ig tart a 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál, amely idén a kortárs társadalmi problémákra, mindenekelőtt a nők helyzetére koncentrál.Az Arany Pálmáért 21 alkotás versenyez, köztük Jean-Luc Godard legújabb filmesszéje, a Le livre d'image (Képeskönyv), és a Cannes-ba 27 év után visszatérő Spike Lee BlacKkKlansman című filmje.Meghívást kapott a versenybe az iráni ellenzéki Dzsafár Panahi Három arc című alkotása és a sikkasztás vádjával moszkvai otthonában házi őrizetben lévő orosz Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmje is.A nyitófilm Aszgar Farhádi Oscar-díjas iráni rendező Nyílt titok című alkotása lesz Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével.A Harvey Weinstein hollywoodi producer szexuális visszaélései miatt tavaly kitört botrány nyomán a nők helyzetéről szóló filmek kiemelt szerepet kapnak az idei seregszemlén, amelynek zsűrijét a szexuális zaklatások elleni küzdelem egyik élharcosának számító Cate Blanchett vezeti. A testületben fele-fele arányban kaptak helyet férfiak és nők.A nők helyzetével foglalkozik Szilágyi Zsófia első játékfilmje is, amelyet szerdán mutatnak be a Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban. Az Egy nap című alkotás az Arany Kamera díjért is versenyez, amelynek díjkiosztója május 19-én lesz a zárógálán.Így vallott a filmről a rendező 2015-ben:(forrás: Filmalap - Inkubátor Program Facebook oldala)A magyar koprodukcióban készült, Még egy nap élet (Another Day of Life) című animációs filmet a különleges előadások szekcióban mutatják be.