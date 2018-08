Ma jelenik meg Nicki Minaj új albuma, a Queen!

Csütörtök este robbant a hír, hogy Nicki Minaj új albuma, a ’Queen’ az eredeti, augusztus 17-i megjelenés helyett ma (augusztus 10.) estétől lesz elérhető.A rajongók már hetek óta találgattak, többek között azért is, mert Ariana Grande új albuma, a ’Sweetener’ is augusztus 17-én jelenik majd meg. Emiatt pedig sokan úgy gondolták, hogy a két énekesnő között remek kapcsolatuk ellenére feszültség fog kialakulni – erre azonban természetesen nem került sor.A ’Queen’ Minaj negyedik nagylemeze, és első új aluma a 2014-es „The Pinkprint" óta, amely mind a rajongók, mind a kritikusok körében nagy sikert aratott, emellett az USA-ban platinalemez is lett. Az új albumon több előadó is közreműködik, többek között Ariana Grande, The Weeknd és Lil Wayne. A lemezről eddig három szám jelent meg, a ’Barbie Tingz’, a ’Chun-Li’ és az Ariana Grande-val közös duett, a ’Bed’ – melyek nagy sikert arattak hazánkban is.Nicki Minaj népszerűsége évek óta töretlen, a rapper-énekesnő eddigi karrierje során számos díjat vihetett már haza, többek között 6 American Music Awards-díjat, 3 MTV Music Awards-díjat, valamint 4 Billboard Awards-díjat, emellett 10-szer jelölték már Grammy-re is. Több, mint ötmillió lemezeladást tudhat magáénak, ezzel a világ egyik legtöbb albumot eladott előadójának számít.Minaj már turnézik is az új albummal, nyár végén a Philadelphia-i Made in America zenei fesztivál headlinere lesz Post Malone-nal együtt, de a magyar rajongóknak sem kell csüggedniük, ugyanis 2019 február 25-én az Arénában is fellép.