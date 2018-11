Ma este már láthatjuk Kulka Jánost, aki egy új sorozatban tér vissza a képernyőre

Kép forrása: borsonline.hu/TV2 (képernyőfotó)

Egy figyelmes és gondoskodó férjet játszik a TV2 produkciójában, a Bogaras szülőkben ma este Kulka János. A két éve stroke-on átesett színművész először filmen tért vissza, most már a televízióban is szerepel, és nemsokára a színpadon is látható lesz - írja a Bors A TV2 produkciójában Csákányi Eszter férjét alakítja. A két színművészt sok évtizedes, legendás barátság fűzi össze. Kapcsolatuk inkább testvéri, de néha egy házaspáréra is hasonlít.Kulka János egyre több munkát kap, januárban színházban is fellép. A színpadra a Dollár papa gyermekei című produkcióban tér vissza a Trafóban.