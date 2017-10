Ma este kiderül ki nyeri a 2017-es Survivort!

A törzsi tanács dönt a győztesről. Fotó: RTL Klub

A második, egyben utolsó elődöntő a szezon legkeményebb csatáját hozta. A végkimerülés határáig küzdöttek a versenyzők, végül Feri diadalmaskodott. Ő állhatott Iliász mellé és mehettek vissza egy utolsó estére a táborba. Másnap reggel egy meglepetés lakoma várta őket. A két férfi a műsor végére mély barátságot kötött egymással, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet.Az alapvetően nagyon különböző nézeteket valló fiúk számára saját bevallásuk szerint is a hatalmas felismerések játéka volt a Survivor. Megható vallomások után végül boldogan búcsúztak a szigettől, és a lángokba borított tábortól, hogy részt vegyenek az utolsó törzsi tanácson.

A két túlélő, ma a volt játékostársak elé járul, hogy ők döntsenek sorsukról. A szavazatok leadása előtt kérdésekkel bombázzák majd a két döntőst. Most alkalmuk lesz minden korábbi sérelmet, problémát rendezni, választ kaphatnak a bennük felmerülő kérdésekre. Ki is használják a lehetőséget, mert bár mindenki egyetért abban, hogy a két legerősebb, a kezdetektől domináns játékos került a fináléba, nem fogják kímélni őket. Kegyetlenül feltépik a régi sebeket is.A szavazatok leadása után a két játékos még egyszer, utoljára összecsap egymással egy tűzgyújtó párbajon. A győztes 1 plusz szavazatot kap. Végül, ahogy eddig minden törzsi tanács után, Bence felolvassa a cetlikre írt neveket.Ma este pedig kiderül, hogy ki a sziget legnagyobb harcosa, ki az igazi túlélő. Akiről a társai is úgy gondolják, hogy megérdemli a győzelmet, és aki az életre szóló élmények mellett 20 millió forinttal lesz gazdagabb…Survivor FINÁLÉ az RTL Klubon, 18.55-től!