Ma este debütál a Feleségek luxuskivitelben 2. évada - fotók, videók

Ma este 21.00 órakor debütál a felső tízezer életét bemutató reality a VIASAT3-on. Luxus, drága ékszerek, külföldi utazások, fényűző party-k és a korábbi szereplők mellett két újabb sikeres nő enged betekintést a korántsem mindennapi életébe. Csősz Boglárka az első évadban viharosan távozott egy luxusparty-ról, ám a dráma ezzel nem ért véget, ugyanis a folytatásban Yvonne Dederick karneváli hangulatú buliján váratlanul visszatér, nem kis meglepetést okozva ezzel régi barátnőinek.A sikeres első évad után ismét bepillantást nyerhetünk a hazai elit kicsit sem mindennapi életébe. Az előző évadban megismert filmproducer és színésznő Csősz Boglárka, a színésznő Köllő Babett, a gyermekruha-tervező Smaltig Dalma, a modell Vasvári Vivien, és Farkas Rita étteremtulajdonos mellett újabb két sikeres nő, Yvonne Dederick üzletasszony és barátnője, Polgár Tünde mutatja meg, milyen a magyar felső tízezer fényűző élete. Igazi modern nők, akik fontosnak tartják a jótékonykodást, és nem riadnak vissza a kihívásoktól, de a luxus és fényűzés mögött rengeteg dráma és kiborulás is terítékre kerül majd a műsorban.A második évadban tabukat döntögetünk, olyannyira, hogy a két várandós kismama még szexuális életét is megosztja egymással. Míg Dalma és Vivi külföldön shoppingol, addig Babett stílusváltása nem megy olyan zökkenőmentesen, ám Yvonne karneváli hangulatú partyján végre mindenki elengedheti magát. Míg Dalma "Teréz anyaként" próbál békét teremteni a lányok között, addig Vivi ebben az évadban sem hazudtolja meg magát, rögtön konfliktusba kerül az egyik új szereplővel, Polgár Tündével.Az előző évadhoz hasonlóan a legújabb epizódok is heti rendszerességgel kerülnek majd adásba, valamint a luxusfeleségek családtagjai és barátai is felbukkannak majd a műsorban.Feleségek luxuskivitelben - A terhes szex - nézz bele az első epizódba!Feleségek luxuskivitelben - Olivér go-go táncosnak nézi Babettet - nézz bele az első epizódba!Ne feledd: Itt bizony minden arany, ami fénylik!