Ma dönt Demcsák Zsuzsa sorsáról az ATV vezetősége

Nem túlzás, hogy Demcsák Zsuzsa számára az élete nagy lehetősége volt az ATV-ben kapott állása. A reggeli Start című műsor mellett komoly szakmai megtiszteltetés várt rá: esténként beülhet Kálmán Olga régi székébe, az Egyenes beszéd műsorvezetői helyére is. Csakhogy Zsuzsát múlt pénteken, az elhíresült MSZP-s Szanyi Tibor-interjú után felfüggesztette a csatorna vezetése, és belső vizsgálatot indítottak -Ennek eredményéről a lap információi szerint kedden, a délelőtt folyamán fogják értesíteni Zsuzsát és a nagyközönséget is.úgy tudja, többször előfordult már, hogy Demcsák Zsuzsa nem készült fel rendesen a riportalanyból, nem olvasta el kezdés előtt az adásmenetet. Éppen ezért a most indult vizsgálat nem a pénteki napot, hanem az egész két hetet vizsgálja, azaz a teljes időszakot, amit a műsorvezető a csatornánál töltött.A lap információja szerint Zsuzsának halovány reménye maradt csak arra, hogy megtarthassa az állását, hiszen komoly presztízsveszteséget okoz egy csatornának egy ilyen kínos ügy.kereste az ügyben Németh Szilárdot, az ATV vezérigazgató-helyettes hírigazgatóját, aki annyit mondott, amíg nem beszélt Zsuzsával, addig nem kíván nyilatkozni.A lap újságírója hívta Demcsák Zsuzsát is, hogy megkérdezze, mi történt vele ott a stúdióban, és mire számít a kedd délelőtti megbeszélésen, de lapzártáig nem vette fel a mobiltelefonját.