Ma adják át a Grammy-díjakat, Beyoncé a legnagyobb esélyes

Ma este adják át Los Angelesben a Grammy-díjakat. Az amerikai zeneipar legrangosabb elismerésére a legtöbb, kilenc kategóriában Beyoncé esélyes, de nyolc jelölést kapott Rihanna, Drake és Kanye West is.



Beyoncét egyebek közt a három legfontosabb - az év albuma, az év dala és az év felvétele - kategóriában jelölték díjra Lemonade című albumával és Formation című dalával. Nagy vetélytársa lesz Adele, aki 25 című lemeze és Hello című slágere révén szintén ott van e három kategória jelöltjei között, összességében pedig öt Grammyt nyerhet.



Mindkét énekesnő fellép a gálán, akárcsak Bruno Mars, the Weeknd, a Daft Punk és Alicia Keys.



Életműdíjat kap posztumusz Nina Simone amerikai soulénekesnő és a The Velvet Underground amerikai rockzenekar, és a gálán megemlékeznek a tavaly elhunyt George Michaelről és Prince-ről.



A Grammy-díjakat 59. alkalommal osztják ki, idén 84 kategóriában ítélik oda.