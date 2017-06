Ma 77 éves az endékás Winnettou

Horvátország - azaz az akkori Jugoszlávia - vadregényes tájain forogtak az endékás kamerák, amikor felvették a vasfüggöny mögötti, saját Winnettou-t: de hát hogy ne kellett volna saját, amikor a Winnettou szerzője, Karl May német volt? Azt csak halkan jegyezzük meg, hogy az első Winnettou-regény főhőse meg magyar: Old Shatterhandet a kalandos életű magyar Xántus Jánosról, a budapesti állatkert létrehozójáról mintázta. Karl Mayt és Gojko Miticet összeköti egyébként más is. Egyiknek a regényein, másiknak az alakításain nőttek úgy fel nemzedékek, hogy sem az író, sem a színész nem látott élő indiánt.

James Fenimore Cooper írta. Ennek is eljátszotta egyik indián főszereplőjét, Csingacsgukot (Vadölő).

Térjünk rá arra, amit az "endékás Winnettou-ról" tudunk. A wikipédia azt írja róla , egy Leskovac nevű településen született 1940. július 13-án. Apja partizán volt, a nagyszüleinél nőtt fel egy dél-szerbiai faluban. Már húszévesen elvállalt alkalmi dublőrszerepeket a Belgrádban forgatott brit és olasz filmekben. Ekkor egyébként testnevelés-tanárnak készült - de végül majd húsz évre indián lett belőle.1965-ben ugyanis a Jugoszláviában forgató, keletnémet DEFA filmgyár kiválasztotta A Nagymedve fiai című film főszerepére - ez egyébként egy másik indián volt, nem az apacs főnök. A film hatalmas sikert aratott. Mivel ennyire bevált "rézbőrűnek", Mitic Berlinbe költözött, és 1983-ig tucatnyi filmben lépett rá a hadiösvényre. Mindig pozitív indián hőst alakított, talán ezért is szeretjük ennyire.Aki gyerekkorában sok indiános könyvet olvasott, és mondjuk a 70-80-as években volt gyerek, az tudja: a két legvaskosabb feladat a Winnettou-összes és a Nagy Indián Könyv volt, utóbbit

Berlinben él 1993-ban született lányával, és a Bad Segebergben rendezett éves Karl May-fesztiválokon 66 éves koráig eljátszotta Winnettou-t. Az index írta meg , amikor visszavonult ettől a feladattól: a hatvanon túl is lovagol, verekszik és veszélyes mutatványokat hajt végre a színpadon, és visszavonulását sem korával indokolja, hanem azzal, hogy véleménye szerint a mai fiataloknak másfajta hősök kellenek.Tavaly aztán egy forgatás erejéig megint felvette a tollas fejdíszt. Stílusosan Winnettou apját alakította a Winnetou - Apacsok földjén (Winnetou & Old Shatterhand) című alkotásban, amit ezúton küldünk mindenkinek, aki szereti.