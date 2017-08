M2: mindenkire mesés ősz vár - mindenkinek lesz új barátja

A fiúkat Bob mester, Sam a tűzoltó és az igazán friss Űrcowboyok ülteti ősztől a képernyők elé, míg a lányokat Eperke kalandjai varázsolhatják el. A szülők részére is tartogat meglepetést az M2: visszatér a képernyőkre Rumcájsz, a bájos-mogorva favágó.



Szeptember 30-án Benedek Elek előtt tisztelegve tematikus nappal jelentkezik Magyarország egyik legnézettebb, erőszak- és reklámmentes gyermek-televíziója, az M2. A nagy mesemondó, a magyar népmesei kultúrkincs egyik legnagyobb hatású alakja előtt a gyermekcsatorna egész nap népmesékkel tiszteleg.



A megszokott és méltán közkedvelt magyar népmesék mellett természetesen a friss és modern gyermeksorozatok sem maradhatnak el: új évaddal jelentkezik a Chuggington a 2-4 éves korosztálynak, és érkezik az Alvin 3. évada, ahogyan irodalmi adaptációként a Dzsungel könyve is.



A csatorna ezen az őszön a fiúknak is több mesét ad, Bob mester, Sam a tűzoltó és az igazán friss Űrcowboyok várják a fiúkat a képernyők elé. A lányok sem lesznek azonban elfelejtve, számukra az Eperke folytatódik ezen az őszön, a Paper Tales „kivágós" mesefilm pedig mindkét nemnek igazi kikapcsolódást jelent majd.



Hogy a szülők is kedvet kapjanak a magyar népmesék mellett a gyermekeikkel televíziózni, ezért a retró életérzés jegyében a közismert, és mindenki által kedvelt bájos-mogorva favágó, Rumcájsz ismételten visszatér az M2 képernyőire.