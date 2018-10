Lóversenyt reklámoztak a Sydney-i Operaház "vitorláin" - videó

A világ legnagyobb össznyereményű lóversenyét reklámozták a világhírű Sydney-i Operaház vitorlára emlékeztető falain kedden este, az ikonikus épület első kereskedelmi célú hasznosítása keretében.Sydney-i lakosok ezrei gyűltek össze az operaháznál, hogy különféle fényhatásokkal - fáklyákkal, lámpákkal, világító mobilokkal - zavarják meg az üzleti célú "fényjátékot", az október 13-i Everest Kupa logójának, trófeájának és a versenylovak rajtszámának a vitorlaalakú falakra vetítését.Az ellenzők szerint az UNESCO világörökségi listáján is szereplő operaház nemzeti kincs, amelynek reklámcélú felhasználása "tiszteletlenség". A Change.org internetes petíciós oldalon keddig csaknem 300 ezer aláírás gyűlt össze a vetítés ellen.Mások helytelennek találták az operaház felhasználását sportfogadás népszerűsítésére egy olyan országban, ahol az emberek egy felnőttre számítva a legtöbb pénzt veszítik el - tavaly összesen csaknem 24 milliárd ausztrál dollárt (4804 milliárd forintot) - "életeket tönkre tevő" szerencsejátékokon.Az operaház igazgatója, Louise Herron meg akarta tagadni a "vitorlák" reklámcélú felhasználását, mondván, hogy a rangos kulturális intézmény "nem hirdetőtábla", de egy igen nagy hallgatottságú rádiós műsorvezető, Alan Jones dühödt kampányt indított ellene, és végül Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, sőt maga az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison is a hirdetési célú hasznosítás mellett foglalt állást "jelentős" gazdasági érdekekre hivatkozva."Mégiscsak ez a legnagyobb hirdetési felület Sydney-ben" - mondta Gladys Berejiklian új-dél-walesi kormányfő, aki személyesen járt közben az üzlet megvalósulása érdekében.A Sydney jelképévé vált épület hajóvitorlákat utánzó hófehér falait már korábban is használták vetítésre, de mindig valamilyen közérdekű cél érdekében, magánvállalkozók üzleti célját szolgálva még soha.A mindössze kétéves Everest Kupán összesen 13 millió ausztrál dollárt (2,6 milliárd forint) lehet nyerni.