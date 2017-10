Los Angelesben tartották az amerikai templombezárásokról készült magyar dokumentumfilm világpremierjét

A Los Angeles-i La Femme nemzetközi fesztivál közönsége ismerhette meg elsőként az A hit kiárusítása (Foreclosing on Faith) című dokumentumfilmet, amelyet a vatikáni rádió magyar adásának munkatársa, Somogyi Viktória és az Emmy-díjas Jeff MacIntyre amerikai operatőr-producer készített.A dokumentumfilm az Egyesült Államokban riasztó méretű és gyorsaságú templombezárásokat mutatja be: pontosan elemzi az okokat, felvillantja a háttérben húzódó anyagi megfontolásokat és aprólékosan feltárja a hívők néhol hősies küzdelmét a közösséget megtartó templomokért.Somogyi Viktória az MTI-nek elmondta: "az Egyesült Államokban immár történelmi méreteket ért el a katolikus templomok bezárása, pedig ezek a plébániák a társadalmi háló biztonságát nyújtó közösségi élet terei is, s minden egyes alkalommal, amikor bezárnak egy-egy templomot, a közösség egy része belerokkan".Somogyi Viktória megfogalmazásában a filmben az új évezred Dávid és Góliát története rajzolódik ki. A filmben amerikai magyar plébániák kálváriájáról is szó esik és drámai vallomások elevenítik fel a clevelandi magyar katolikus templom megmentéséért folytatott küzdelmet, amely egyébként győzelemmel ért véget, a templom ugyanis megmenekült a bezárástól.A film létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) mellett a Magyar Média Mecenatúra Program Ember Judit-pályázata támogatta 10 millió forinttal.A La Femme nemzetközi filmfesztivált 2005-ben alapították és a filmipar női alkotóit - operatőröket, rendezőket - hivatott támogatni.