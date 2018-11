Lord Sandwich, a szendvics "feltalálója" 300 éve született

A brit főrend az Admiralitás Első Lordjaként felfedező utakat támogatott, annak idején róla nevezték el a mai Hawaii-szigeteket, nevét mégis egy étel tette halhatatlanná. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja: Etonban, majd Cambridge-ben végzett tanulmányai után néhány évet utazgatással töltött, hazatérése után bekapcsolódott a politikai életbe és elfoglalta helyét a Lordok Házában. 1746-ban Hollandiába utazott és részt vett az osztrák örökösödési háború lezárását előkészítő tárgyalásokban. 1748-1750 között, majd 1763-ban az Admiralitás Első Lordja, vagyis haditengerészeti miniszter volt, a két időszak között betöltötte a legfőbb postamesteri és a külügyi államtitkári posztot is.



Sok legenda keringett hírhedt korrupciós ügyeiről, az angol radikális újságírás atyjának nevezett John Wilkes elleni, nemtelen eszközökkel is vívott hadjáratáról, rendszeres látogatója volt a politikai, vallási és erkölcsi botrányairól híres-hírhedt Hellfire Klubnak. A gróf tevékenységét a kortársak gyakran hasonlították John Gay Koldusopera című darabjának egyik alakjához, a gátlástalan gazember Jemmy Twitcherhez. Sandwich 1771-től ismét, immár harmadszor az Admiralitás Első Lordja lett, újra kezében tartva a haditengerészet teljes gépezetét, kiterjedt összeköttetései voltak a Kelet-India Társasághoz is. Hivatali ideje alatt zajlott az amerikai függetlenségi háború, ami bebizonyította alkalmatlanságát a posztra. A brit haditengerészetet felkészületlenül érte a háború, Sandwich pedig nem volt hajlandó nagyobb egységeket a távoli gyarmatra küldeni, mert spanyol és francia inváziótól tartott. 1782-ben lemondott, és élete hátralevő részét a zenének szentelte. Egy akkor népszerű mondás azt javasolta sírfeliratának: "Ritka az olyan ember, aki ennyi tisztséget töltött be és ilyen keveset ért el". Családi életét tragédiák kísérték. 1740-ben megnősült, de felesége egyetlen fia születése után megőrült. A főúr ezután egy operaénekesnő oldalán találta meg a boldogságot, szeretője számos gyermekkel ajándékozta meg, köztük volt a híres filantróp író, jogtudós Basil Montagu. A nőt 1779-ben egy féltékeny rajongója házuk lépcsőjén gyilkolta meg, Sandwich soha nem tudta kiheverni a megrázkódtatást. A nevét őrző szendvics - melyet a kortársak még nagy S betűvel írtak - születése 1762-re tehető, a körülmények persze vitatottak.



A francia Pierre-Jean Grosley azt írta útikönyvében a lordról, hogy még az étkezés kedvéért sem volt hajlandó abbahagyni a kártyázást és az értékes perceket táplálkozásra vesztegetni. Életrajzírója viszont azzal a tetszetősebb változattal állt elő, hogy az arisztokratát politikai és miniszteri teendői kötötték sokszor napokon és éjszakákon át íróasztalához, a közügyek miatt nem maradt még enni sem ideje. Akárhogy is volt, a táplálkozás gyors és laktató formáját találta ki: az első szendvics két pirított kenyér közé tett hússzeletből állt, melyet kártya- avagy dolgozóasztalánál fogyasztott el, így nem kellett helyét elhagynia. Nevét több sziget is őrzi, mivel a haditengerészet vezetőjeként lelkesen, anyagilag is támogatta James Cook második és harmadik, csendes-óceáni felfedező útját. A kapitány pedig hálából több általa felfedezett szigetet is elnevezett róla, többek között 1778 és az 1800-as évek közepe között Hawaii hivatalos neve is Sandwich-szigetek volt. Cook 1775-ben, amikor első ízben hajózta körül az Antarktiszt, a Tűzföld és a déli kontinens között fekvő szigeteket is a lordról nevezte el. Cooknak köszönhetően viseli a Montagu nevet egy sziget Délkelet-Ausztrália partjai mellett, egy másik az alaszkai-öbölben, az északkelet-ausztráliai Hinchinbrook-sziget pedig a Lord családi kastélyának nevét őrzi.