Lópici Gáspár megbocsát agresszív fiának

Fotó: Móricz István

Elesett az udvaron, a fia véletlenül ostorral szemen csapta… Sokszor, sokféleképpen próbálta már magyarázni, miért borítják a testét kék-zöld foltok, miért éktelenkedik szeme alatt sötétlila mo­nokli, miért sántít, vagy éppen miért volt szüksége kórházi ellátásra. Ismerősei azonban régóta arról suttogtak: a fia, Péter rendszeresen és brutálisan bántalmazza, a színész és szobrász fe­lesége, Jolán pedig sokáig hallgatott a családon belüli erőszakról.Ma azonban már nincs mit el­hallgatni: a Story magazin információi szerint a hír nem puszta rosszindulatú vádaskodás, vagy alaptalan mendemonda. A férfi jelenleg is a rendőrségen van, múlt héten vitték be, miután a Keménykalap és Krumpliorr Lópici Gáspárját is megformáló 79 éves színész a kórházban kötött ki egy verés után. Több bordája eltört, szeme alatt tegnap is ott éktelenkedett két monokli.

A színész és felesége megbocsátott verekedő fiuknak Fotó: Móricz István

Szilágyit az otthonában kereste fel a Bors, éppen a rendőrségről ért haza feleségével. Nem terhelő vallomást mentek tenni, a fiukat látogatták meg.– Nem csinált a fiam semmi rosszat. Csak egy kicsit ideges volt. Nem szokott inni, most egy kicsit berúgott – mondta el fia védelmében a saját álláspontját Szilágyi. – Az építkezésen vesztünk össze. Hamarosan házasodik, szerettem volna nekik itt a házhoz építeni egy külön részt. De nem jól csináltam, sajnálom… A verekedésre nem emlékszem, csak megtörtént – hajtotta le a fejét az idős férfi, akit mentő vitt kórházba az ütlegelés után. Az orvos hivatalból tett feljelentést Péter ellen, akit bilincsben vittek el a rendőrök.– Talán egy hónap múlva kiengedik. Várjuk őt haza. A mi fiunk, szeretjük. Egyébként nem fáj a bordám, csak ha mély levegőt veszek, szúr egy kicsit – folytatta a színész, aki már szerény otthonukban lábadozik.

Szörnyű körülmények

Fotó: Móricz István

És bár az édesanya és az édesapa az utolsó lélegzetéig igyekszik védeni fiukat, a környékbeliek elmondták, nem ez az első eset, hogy Péter kezet emelt a meglehetôsen labilis egészségi állapotú házaspárra. A fiú évek óta nem dolgozik, Szilágyiék amúgy is kevés nyugdíjukból próbálnak segíteni rajta és a saját megélhetésüket is biztosítani. Pétert első felesége és gyermekük már elhagyta évekkel ezelőtt. A szomszédok szerint folyamatosan italozva, dülöngélve látni az ut­cán, és az sem ritka, hogy a közeli kiskocsma vendégeivel is meggyűlik a baja.– Én már háromszor összevertem, egyszer éppen azért, mert rájöttem, hogyan bánik a szülei­vel. De ha be van rúgva, az élő fába is beleköt. Úgy hallottam, az édesanyjára is kezet emelt már. De nem csak iszik, szerintem mást is használ – mondta egy környékbeli.Az egykor ünnepelt színész egy rogyadozó kerítésű, omladozó házban él feleségével, Jolánnal. A XVII. kerületi otthonban nincsen áram, a falból csak a csupasz vezetékek állnak ki. A házon nincs ajtó, és az ablakok üvegét is kiverte már a huzat. Enni alig akad valami, igaz, ha lenne is miből vásárolni a boltban, a gázrezsón aligha lehetne belőle ételt főzni.

Az udvart magasan borítja a szemét és a mocsok: az eldobált élelmiszerzacskóktól a fűtésre használt fadarabokig szinte minden van itt. Ezek között csirkék kapirgálnak. Egyedül a feleség, Jolán kisplasztikái állnak szépen sorban egy roskadozó polcrendszeren.