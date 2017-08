Liptai Claudia mégis visszatér a TV 2-höz

Hajós a nagy meglepetés



Liptai Claudia mellett Hajós András is visszatér a Róna utcába, ami kész csoda azok után, hogy tavasszal még úgy nyilatkozott: „halálosan idegesít, ami a Tényekben történik, hányok tőle". Ezek után kérdéses volt, hogy folytatódhat-e a TV2-n a Dalfutár című, számos szakmai díjjal jutalmazott műsora, amit tavasszal még el szeretett volna hozni a csatornától, ha esetleg ősszel nem kap munkát. De kapott...

Májusban még úgy tűnt, hogy a színész-műsorvezetőnek esze ágában sincs visszamenni a TV2-höz, ehelyett a lehető legtöbb időt akarja a kisfiával, Marcellel tölteni, ha pedig már egy kicsit szabadabb anyuka lesz, többet játszana színházban, és filmes szerepeket is szívesen vállalna. A Comment.blog értesülései szerint közel egy évig tartott az a tárgyalássorozat, melynek végén megegyeztek: Claudia egy zsák pénzért zsűrizik majd a Sztárban sztár őszi műsorfolyamában, mellette pedig egy napi realityben is szerepet kap.– Mi is csak az iparági pletykákat halljuk, de ezek bizony óriási pénzekről szólnak – mondja aa neve elhallgatását kérő tévés forrás. – Claudiára nagy szüksége volt a TV2-nek, hiszen ő az országban a legjobban eladható brand a mai napig. Ahol megjelenik, ott borítékolható a jó nézettség, amire a kereskedelmi csatornának nagy szüksége van, hiszen a Sztárban sztár az egyik műsoruk, ami verni képes az RTL Klub azonos idejű nézettségét. Ennek fényében pedig nem meglepő, hogy hajlandók voltak neki kifizetni azt az összeget, amiért a színésznő ismét egy jó időre sutba dobta a színészi és filmes terveit.Liptai Claudia menedzsmentje egyébként több csatornával is tárgyalt az elmúlt időszakban, a VIASAT a hamarosan induló Sütimester című műsorra próbálta szerződtetni.