Liptai Claudia eltűnik a nyilvánosság elől

Liptai Claudia nem vár mást jelen pillanatban az élettől, minthogy minél több időt együtt tölthessen Marcell-lel és persze a nővérével, Pankával.Ez természetes is, de Claudia amellett, hogy édesanya, az ország egyik legnépszerűbb tévés személyisége is, akit a nézők, és persze csatornája, a TV2 is visszavár - írja a Bors Szerződés köti, ami még évekkel ezelőtt született, így nem szerepel benne az esetleges gyermekvállalásra vonatkozó kitétel, hisz ezzel senki nem tervezett, amikor aláírták. A kis Marcell érkezése új helyzet, így nyilván egyeztetnie kell édesanyjának a csatornával, hogy hogyan tovább.Claudia kislánya, Panka születése után hamar visszatért a munkához, most azonban úgy érzi, egyelőre még négy hónapos kisfia mellett a helye.

Abszolút azt tervezem, hogy a kisfiunkkal huzamosabb ideig otthon maradok. Amikor Panka született, egy teljesen más életszakaszban voltam, 33 évesen nagyon aktív korszakomat éltem, és úgy gondoltam, hogy rendjén van, ha hamar visszatérek a munkámhoz. Nekem ezek most jó ideig az utolsó pillanataim a nyilvánosság előtt

- idézte be a műsorvezető, színésznőt a lap.