Lilu: ,,A szeretet nélküli közeg potenciális áldozatot nevel"

Mindenki fontosnak kellene, hogy érezze ezt az ügyet, hiszen az emberkereskedelem bárkit veszélyeztethet. A tévhitekkel ellentétben a legtöbb esetben nem utcáról elrabolt áldozatokról van szó, hanem a jobb élet reményében kecsegtető állásajánlatokat elfogadó, a sorsukat idegenek kezébe helyező fiatal lányokról, vagy éppen a családjuk jövőjét biztosítani akaró férfiakról

A munkám során sajnos sok olyan történettel találkoztam, ahol a szeretet nélküli közeg, az elfogadó család hiánya potenciális áldozatot nevel a törődést kereső fiatalokból, akiket a hasonló traumák után a társadalom is megbélyegez. Az a dolgom nekem és mindenki másnak is, hogy addig és olyan hangosan beszéljünk ezekről a bűncselekményekről, amíg a környezete végre nem hibáztatja, hanem segíti az áldozatokat, a kihasználóikat pedig egyértelműen elítéli, akár szexuális, akár munkacélú kizsákmányolásról van szó.

A Viktória óta személyesen elkötelezettnek érzem magam az ügy iránt. Szörnyű érzés volt interjúzni az utcán álló lányokkal, szégyelltem magam, hogy egy szerep kedvéért én is kihasználom a tragédiájukat. Bár sokat készültem Viktória szerepére, döbbenetes volt most hallani a számokat – nem tudtam, hogy ennyire hatalmas mértékű a probléma. Az emberkereskedelem felszámolásának a legnagyobb akadálya szerintem a kommunikáció hiánya, és hogy az áldozatok és a társadalom is tabuként kezeli a témát. Ezért fontos ez a kampány, mert egyrészt az érintetteknek segít tájékozódni és informálódni arról, hogy milyen jeleket kell gyanúsnak tekinteniük egy álláshirdetésben, vagy egy friss, túl szépnek tűnő kapcsolatban, másrészt a környezetüket is arra ösztönzi, hogy figyeljenek oda jobban a másikra

A potenciális áldozatokat és a tanúkat is megszólító programsorozatban Lilu és Farkas Franciska is szerepet vállalt. A népszerű műsorvezető és színésznő is a munkája során találkozott olyan történetekkel, amelyek a mai napig hatással vannak rájuk, és ezért különösen fontosnak tartják, hogy hallassák a hangjukat a kampányban.Lilu és Farkas Franciska is csatlakozott a Nemzetközi Migrációs Szervezet és az ORFK Ne hagyd! elnevezésű edukációs és prevenciós kampányához, melynek célja az emberkereskedelem visszaszorítása.– mondta a műsorvezető.Farkas Franciska a Viktória – A zürichi expressz című film főszerepére készülve közel egy évig kutatta a prostitúció jelenségét. A színésznő személyesen is találkozott a szexuális kizsákmányolás áldozataival, ezért nem volt kérdés számára, hogy támogatja a Ne hagyd! kampány megvalósulását.– mesélte Franciska, aki egy saját színházi projektet is tervez a szexuális erőszak témájában.Bővebben a Ne hagyd! kampányról: http://nehagyd.hu/ A kampány keretében két kisfilm is készült: a szexuális kizsákmányolás veszélyeire figyelmeztető videó itt , a munkacélú kizsákmányolással foglalkozó videó pedig itt érhető el.