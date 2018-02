Lezárult az Oscar-szavazás

A szavazatok megszámlálásával a tavalyi fiaskó után is a PricewaterhouseCooperst bízták meg és a cég gondoskodik arról is, hogy a díjak átadásának pillanatáig ne szivároghassanak ki az eredmények.



A Los Angeles-i Dolby Színházban helyi idő szerint vasárnap este 24 kategóriában adják át az Oscar-szobrokat. A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is esélyes az Oscar-díjra. A rendező, a film producerei és néhány stábtag személyesen is részt vesz a gálán.



Tavaly a legjobb film díjának átadásakor a PricewaterhouseCoopers egyik munkatársa hibázott, rossz borítékot adott oda a díjat átadó Warren Beattynek és Faye Dunawaynek, ezért az élő adásban először a Kaliforniai álom című filmet hirdették ki győztesnek, csak pár perccel később derült ki végül, hogy a Holdfény nyerte az Oscar-szobrot.



Az Oscarok történetében páratlan botrány miatt néhány fontos változást vezettek be: ezek között szerepel, hogy míg eddig csak a PricewaterhouseCoopers két alkalmazottja tudta a győztesek nevét, idén először egy harmadik személyt is kijelöltek arra, hogy felügyelje a borítékok átadását és a nyertesek bejelentését.



A legtöbb, 13 kategóriában Guillermo del Toro A víz érintése című filmje kapott Oscar-jelölést. A legjobb film díjáért kilenc produkció, a mexikói rendező alkotásán kívül a Dunkirk című második világháborús dráma, a Lady Bird című film, a Három óriásplakát Ebbing határában című thriller, a Tűnj e! című horror, a Szólíts a neveden!, A legsötétebb óra, a Fantomszál és A Pentagon titkai című Spielberg-film van versenyben.



A világszerte, Magyarorzágon a Duna Televízióban közvetített élő gálaműsort idén is Jimmy Kimmel vezeti, a műsor két producere pedig ismét Michael De Luca és Jennifer Todd.