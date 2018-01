Levették a listáról a Michelin-csillagok miatt stresszelő sztárséf éttermét

Teljesült a Michelin-csillagok által stresszelt francia sztárséf kívánsága, és étterme már nem szerepel a rangos gasztronómiai kalauz legújabb, jövő héten bemutatandó kiadásában.Sébastien Bras, a 3 Michelin-csillagos délnyugat-franciaországi étterem, a Le Suquet konyhafőnöke önként mondott le a mások által hőn áhított legmagasabb minősítésről, mivel túlságosan nagy nyomást jelent számára naponta megfelelni a tökéletesség szimbólumát jelképező elismerésnek.Az étterem- és szállodakalauz igazgatósága közölte, hogy tiszteletben tartják a Laguiole-ban lévő étterem vezetőjének kívánságát, és a 2018-as kiadványban már egyáltalán nem szerepeltetik a vendéglátóhelyet.A Le Suquet 1999-ben kapta meg a legjobb minősítést, és egyike volt Franciaország 27 három Michelin-csillagos éttermének. Bras szeptemberben jelentette be, hogy családja egyetértésével azt akarja, hogy a Michelin-kalauz 2018-as kiadásában már ne szerepeljen, és új fejezetet kezdhessen életében.A 46 éves sztárséf 10 éve vette át a Le Suquet vezetését apjától."Miközben elégedettséggel tölt el, hogy megnyered a hőn óhajtott elismerést, hatalmas nyomás alatt vagy, hogy mindig megfelelj pontos előírásainak" - mondta."Évente háromszor keresnek fel az ételkritikusok, de soha nem tudod, mikor. Bármelyik felszolgált ételt megkóstolhatják. Ez azt jelenti, hogy naponta a konyhádat elhagyó 500 étel közül egyet elbírálhatnak" - magyarázta."Lehet, hogy így kevésbé leszek ismert, de elfogadom" - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy továbbra is el fogja ámítani vacsoravendégeit, de anélkül, "hogy azon agyaljon, vajon megfelelnek-e ételei a Michelin-inspektoroknak".Először fordul elő, hogy egy francia séf azt kéri, töröljék éttermét a kalauzból oly módon, hogy semmilyen nagy változtatást nem hajt végre az étterem üzletpolitikájában - hangsúlyozta Claire Dorland-Clauzel, a Michelin csoport végrehajtó bizottságának tagja, hozzátéve: a konyhafőnök jelezte, hogy egy alaposan átgondolt családi döntésről van szó, és ezt ők tiszteletben tartják.Mindazonáltal nem Bras az első séf, aki ki akar lépni a Michelin-csillagok túlzottan versenyszellemű világából. 2005-ben Alain Sendersen párizsi séf, az újkonyha egyik úttörője okozott megrökönyödést, amikor visszaadta csillagait, mivel megváltoztatta étterme koncepcióját - mondta Dorland-Clauzel.2006-ban Antoine Westermann cselekedett hasonlóan, 2008-ban Olivier Roellinger zárta be háromcsillagos éttermét Cancale-ban, mert nyugalmasabb életre vágyott.