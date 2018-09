Letűnt idők technikája: Mi lesz a régi tévéantennákkal?

A kábel- és parabolaantennás tévézés elterjedése előtti „őskorszak" emlékei az antennák, amik jellemzően a régebbi – magyarán minimum 20-30 éves – hazai épületek tetején meredeznek –Praktikusan ahány adást venni akartunk, annyi VHF vagy UHF antenna kellett (attól függően, melyik frekvenciatartományban sugározták az adást). Tehát kellett egy az MTV1-hez, egy a "ketteshez", egy a "jugóhoz", a "cseszkóhoz" vagy az "osztrákhoz", később – amikor létrejöttek –, egy a városi tévéhez. Így alakultak ki az antennaerdők a településeken.Ízlés dolga, hogy ez kinek mennyire bántja a szemét, az fontosabb kérdés, hogy az antennák ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Eső, hó, tűző nap éri, viharos szelek teszik próbára őket. Mi van, ha egy lezuhan és eltalál egy kocsit vagy egy embert, akinek kioltja az életét?A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál amegkeresésére közölték: sem ők, sem a hírközlési jogszabályok nem rendelkeznek a régi tévéantennák leszerelésével kapcsolatban, az állagmegóvásért és a baleset-megelőzésért az épület tulajdonosa felelős. Hozzátették: ezeknek az antennáknak egy része a mai napig használható a földfelszíni digitális televíziós adások vételére.A lap megkeresett egy budapesti önkormányzatot is: – Nincs jogszabály a leszerelésükre, újakat pedig szinte korlát nélkül lehet létesíteni – válaszolta Arató György, a XIII. kerület főépítésze.az interneten talált egy szerelőt, aki vállalja régi antennák leszedését, de tapasztalatai szerint nincs túl nagy igény erre.A helyzet tehát az, hogy akár száz évig is ott állhatnak a tetőkön, csakhogy korrodálódnak és balesetveszélyessé válhatnak. Az alumínium, amiből az antenna készül és a vas, amiből a tartórúd meg a rögzítőbilincsek, nem nagyon "szereti" egymást. A mű­anyag elemeket "szétsüti" a nap, az alkatrészek széthullanak, a tartókötelek elrohadnak.A lebontásuk egyébként nem olcsó, mert macerás, balesetveszélyes, általában nem egyemberes munka. Az antennával a leszerelők nem tudnak mit kezdeni, hiszen újrahasznosítani nem lehet, ezért az eltüntetésük a lakókra hárul. A MÉH-telepek szinte eltűntek az országból, a kukákba nem fér bele, tehát vagy egy központi gyűjtőhelyre kell szállítani, vagy eltenni valahova a következő lomtalanításig. Ezért tényleg csak végveszély esetén szereltetik le a lakók.A probléma egyébként nemcsak a klasszikus alumíniumantennákat érinti, hanem már a régebbi parabolákat is.