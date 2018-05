Letiltaná a film producere Terry Gilliam, Man Who Killed Don Quixote filmjének cannes-i bemutatóját

Bizonytalanná vált Terry Gilliam The Man Who Killed Don Quixote (Az ember, aki megölte Don Quijotét) című filmjének cannes-i bemutatója, miután az alkotás producere, Paolo Branco a párizsi legfelső bíróságon indítványozta, hogy tiltsák meg a film levetítését a kedden kezdődő cannes-i fesztiválon.A szervezők a május 19-i zárógálán versenyen kívül kívánják bemutatni az alkotást, de ahhoz a portugál származású francia producer nem járult hozzá.A rendező és a producer közötti vitában szerdán mondja ki döntését a bíróság, amely hétfőn gyorsított eljárásban, mintegy három órán át vizsgálta Paolo Branco indítványát."Terry Gilliam a kezdetektől nem hajlandó leülni tárgyalni" - mondta az eljárást követően Claire Hocquet, a filmet gyártó Alfama Films Production ügyvédje.Paolo Branco 2016-ban vásárolta meg a film jogait. Benjamin Sarfati, a rendező ügyvédje szerint viszont nem is a filmet, hanem az ügyfelét akarják meghurcolni. A Terry Gilliam pártján álló cannes-i fesztivál ügyvédje, Gabrielle Odinot pedig úgy vélte a bíróságon, "ez az első alkalom, hogy a cannes-i fesztivált túszul ejtették". A jogi képviselő azonban hozzátette, hogy amennyiben a bíróság nem engedélyezi a cannes-i bemutatót, akkor azt természetesen nem tartják meg.A 77 éves brit filmrendező, a Monty Python csoport egykori tagja egy éve jelentette be, hogy végzett a közel húsz év alatt, számos balszerencse kíséretében elkészült Cervantes-feldolgozás felvételeivel Spanyolországban és Portugáliában. Majd miután a cannes-i fesztivál közölte, hogy a The Man Who Killed Don Quixote lesz az idei seregszemle zárófilmje, a producer perrel fenyegette meg a fesztivált.Az ügy előzménye, hogy Terry Gilliam már három pert elvesztett a producerével szemben a film jogait illetően. Az előkészületek alatti számos művészi és pénzügyi nézeteltérést követően a brit rendező felmondta a szerződést a portugál származású producerrel és a spanyol Tornasol céghez és az Amazonhoz fordult, amelyek eredetileg társproducerei voltak az Alfama Films Productionnak a film megvalósításában. Gilliam végül az előbbi kettővel, Branco nélkül fejezte be 2017 júniusában a 17 millió eurós költségvetésű filmet.A producer és a rendező közötti vitában 2017 májusában egy francia bíróság először Paolo Brancónak adott igazat, neki ítélve a film jogait, de elutasította a forgatás felfüggesztését indítványozó kérését.A Gyalog galopp, a Brian élete és a 12 majom rendezője csaknem három évtizede dédelgette filmtervét a búsképű lovagról, a forgatás végül csak a hetedik nekifutásra, 2000-ben kezdődött el, de az is többször elakadt egy szinte példátlan pechsorozat következtében.A forgatást a NATO-repülőgépek folyamatos dübörgése, a főszerepet alakító Jean Rochefort hátsérülése és a felvételek helyszínét mocsárrá változtató, a felszereléseket megrongáló özönvízszerű esőzés lehetetlenítette el. Ebben a szereposztásban még Johnny Depp és Vanessa Paradis is helyet kapott. A 2000-es nagy kudarc után Gilliam átdolgozta a forgatókönyvet, olcsóbb és egyszerűbb változattal állt elő, folyton változott a szereposztás is.Az elkészült változatban Adam Driver amerikai színész alakít egy reklámmenedzsert, aki visszatér Spanyolországba, ahol találkozik az önmagát Don Quijoténak képzelő öregemberrel (Jonathan Pryce). Több spanyol színészen kívül szerepet kapott a filmben Olga Kurylenko és Stellan Skarsgard is. A produkció szabadon bánik a cervantesi alapanyaggal, időutazás a 21. század és a 16. század között.