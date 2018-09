Leszoktatnák a kutyahúsról a vietnami főváros lakóit

Le akarja szoktatni a kutyahúsfogyasztásról a vietnami főváros lakóit a hanoi vezetés.



Nguyen Van Suu főpolgármester-helyettes kedden a főváros honlapján szólította fel a hanoiakat, hogy hagyjanak fel a kutyák húsának fogyasztásáról, mert az megütközést kelt az olyan országokból érkező külföldiekben, amelyekben tabu a kutyahús.



Ez a szokás károsan hat egy civilizált és modern főváros megítélésére - hangsúlyozza a közlemény.



A városvezetés közegészségügyi megfontolásokból is szeretné levetetni a kutyahúst a hanoiak étlapjáról. A keddi felhívás arra figyelmezteti a lakosokat, hogy a kutyahússal veszettség is terjedhet, idén eddig hárman haltak meg és további ketten fertőződtek meg e súlyos betegségben Hanoiban.



A főpolgármester-helyettes utasította a helyi önkormányzatokat, hogy tudatosítsák az emberekben azt a veszélyt, amelyet az étkezési célú kutyatartás jelent a veszettség terjedését illetően.



A kutya- és macskahús száműzése az étrendből része annak az országos akciótervnek is, amely 2021-ig teljesen fel akarja számolni a veszettséget Vietnamban.



Hivatalos adatok szerint 493 ezer kutyát és macskát tartanak Hanoiban, ezek 12,5 százalékát szánják étkezési célra.



Sok vietnami számára ínyencfalat a kutyahús, amelyről azt tartják, hogy fokozza az életerőt. Sokan mások azonban már kerülik a kutya- vagy macskahúst, mivel a szélesedő középosztályban mind többen tartanak állatot házi kedvencként.



A vietnami fővárosban mintegy ezer üzletben lehet kutyahúst vásárolni. A macskahús kevésbé népszerű, de vidéken még mindig beszerezhető.