Lesz miből választania annak, aki ellátogat a kisvárdai L.E.S.Z. Fesztre

Százhét előadó lép fel a csütörtöktől vasárnapig tartó kisvárdai L.E.S.Z. Feszt zenei fesztiválon - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.Hét zenei helyszínen, a legkülönbözőbb zenei stílusok előadóival várják a bulizni vágyókat.A sokszínű zenei stíluskínálat mellett cirkuszi artisták, breaktáncosok, tűzzsonglőrök, graffitis performance, a Kisvárdai Csellisták rendhagyó örömzenélése is színesíti majd a programot.A szervezők tájékoztatása szerint különleges zenei csemegének ígérkezik az egyik külföldi sztárfellépő, a Macskajaj című film betétdalát is jegyző Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra koncertje, de az elektronikus és a rockzene kedvelői is megtalálhatják a nekik tetsző zenekarokat.Újdonság, hogy a szervezők fesztiválbuszok indításával segítik a bulizni vágyókat.A programról a fesztivál weboldalán tájékozódhatnak.