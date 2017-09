Leonardo DiCaprio lehet az új Joker

Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese számára nem lenne szokatlan a közös munka. Forrás: NME

Már a múlt hónapban kiderült , hogy a DC univerzum rosszfiúja, Joker önálló, a karakter eredettörténetét bemutató mozifilmet kap, ami jelenleg nagyon kezdeti fázisban jár, egyelőre csak az előkészítés zajlik. Nem sokkal a bejelentés után pedig napvilágot látott egy pletyka, miszerint Joker szerepére Leonardo DiCapriót akarja szerződtetni a forgalmazó Warner Bros.Annyi biztos, a filmet Martin Scorsese fogja producálni, és többen úgy vélik, hogy a Todd Phillips által rendezendő film (Másnaposok) Scorsese Taxisofőrje által kitaposott ösvényén halad tovább, így egy igazán sötét hangulatú, kemény filmre számíthatunk.

A The Hollywood Riporter a projekthez közelálló forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Scorsese-t is bevethetik DiCaprio szerződtetésében - ha egyáltalán meg kell majd győzni az Oscar-díjas színészt, viszont hivatalos ajánlat még nem érkezett felé. Nem lenne újdonság a két fél számára a közös munka, ugyanis a New York Bandáiban, A téglában és A Wall Street farkasában is dolgoztak már együtt.