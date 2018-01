Lenyűgöző fotók a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál első napjáról

Az A műsor versenyszámaival vette kezdetét kedden este a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.Szijjártó Péter a megnyitón kiemelte, hogy az összes cirkuszművész és a teljes művészeti ág Budapestre figyel, hiszen a magyar seregszemle nyitja meg az európai cirkuszművészet megszületésének 250. évfordulóját ünneplő jubileumi év programsorozatát. A miniszter felidézte, hogy a magyar cirkuszművészet is komoly múltra tekint vissza, hiszen a 19. század közepén alakult meg. Az ág folyamatos fejlesztése, tradícióinak megtartása mindig is nagyon fontos volt az ország számára - mutatott rá. Kiemelte: a magyar cirkuszművészet a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére is felkerült. A miniszter továbbá köszönetét fejezte ki a művészeknek, hogy a magyar cirkuszművészetet világszerte ismertté és elismertté tették.Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: az, hogy Budapesten kezdődik az eseménysorozat, Magyarország cirkuszi tradícióinak elismerését is jelzi. Mint mondta, a Magyar Művészeti Akadémia rangsorában 10 olyan művészeti ág van, amelynek képviselőit a Nemzet Művésze címmel ismerik el, ezek közül egyik a cirkuszművészet.Balog Zoltán, az "elődök munkájának járó" elismerésként a megnyitón Pro Cultura Hungarica díjat adott át Endrész László artistaművésznek, a londoni The Blackpool Tower cirkusz igazgatójának több évtizedes munkássága, a magyar cirkuszművészet és artistaművészet népszerűsítése, hagyományainak megőrzése, valamint a fiatal artistatehetségek támogatásának elismeréseként.Fekete Péter miniszteri biztos, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója elmondta, hogy 20 ország 165 művésze, több mint 30 cirkuszigazgató és menedzser ünnepel ezen a héten Budapesten.A fesztivál az Aranybohóc-díjas Richter Flórián és fia, Kevin, valamint a Rippel Brothers produkciójával vette kezdetét, majd az A program versenyszámait láthatták a nézők. Szerdán és csütörtökön a B műsor szereplői állnak a porondra, szombaton pedig újra az A műsor lesz látható. A seregszemle vasárnap este ünnepi díjátadó gálaműsorral zárul.A díjakról a nemzetközi szakmai zsűriben Eugene Chaplin elnökségével Fabrice Becker, a kanadai Cirque du Soleil produkciós igazgatója; Paul Bernhard, az osztrák Roncalli Cirkusz igazgatója; Endrész László, a brit Blackpool Tower Circus igazgatója, Elisa van der Meiden, a német Stardust BV Presentatrice casting directora; Ljudmila Sevcsenko, a kijevi Ukrán Nemzeti Cirkuszigazgatója és Sun Lili, a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport kreatív igazgatója dönt majd.A fesztivált egész héten a főváros több pontján szervezett cirkuszi programok kísérik.