Lenny Kravitz 9 év után koncertezik újra hazánkban

Az 53 éves, négyszeres Grammy-díjas amerikai funk-rock zenész, énekes 2018. június 3-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



A turné mellet Lenny Kravitz új, tizenegyedik stúdióalbumának megjelenését is bejelentette: a friss anyag 2018 tavaszán várható.



Az apai ágon orosz zsidó, anyai ágon bahamai-afroamerikai származású Lenny Kravitz eddigi csaknem három évtizedes pályafutása során átlépte a zenei műfajokat, vegyítette a hangzásokat és a stílusokat. Rockzenéjében a hatvanas-hetvenes évek soul és funk hatásai dominálnak, mind a négy eddigi Grammy-díját a legjobb férfi rockénekes kategóriában nyerte, ráadásul egyhuzamban, 1999 és 2002 között, amivel rekordot állított fel. A négy győztes dal a Fly Away, az American Woman, az Again és a Gig In volt.



Tíz stúdióalbuma több mint 38 millió példányban kelt el világszerte, legnagyobb sikere kétségtelenül az Are You Gonna Go My Way volt 1993-ból. Dalszerzőként, zenészként, producerként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Madonna, Vanessa Paradis, Slash, Sean Lennon, Steven Tyler (Aerosmith), Mick Jagger, Michael Jackson, Al Green vagy Curtis Mayfield.



Színészként olyan filmsikerek része volt, mint Az éhezők viadala, a Precious - A boldogság ára vagy A komornyik.



Magyarországon eddig egyszer, 2009 júniusában Debrecenben a Főnix Csarnokban lépett fel.