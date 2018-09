Lemezbemutató koncertet ad Karosi Júlia

George Gershwin születésének 120. évfordulójára megjelent albumát mutatja be Karosi Júlia dzsesszénekes szeptember 21-én a Márványteremben Budapesten.



A Karosi Júlia Quartet és az RTQ vonósnégyes előadásában a népszerű, jól ismert dalok új, modern, különleges hangzásvilágban szólalnak meg - közölték a szervezők az MTI-vel.



"Egyik legkedvesebb zeneszerzőm, George Gershwin dalai régóta meghatározóak számomra, hiszen rajtuk keresztül kezdtem dzsesszzenével foglalkozni. Gershwin világa hidat képez a klasszikus zene és a dzsessz között, s ebben a világban rendkívül otthonosan érzem magam" - idézi a közlemény Karosi Júlia énekesnő szavait, aki Várhatok még címmel állította össze Gershwin-estjét.



Az ősbemutató a Zeneakadémián volt, ott készült az élő lemezfelvétel is, a premiert pedig nagy sikerű koncertek követték szerte az országban. A szeptember 21-re megjelenő lemezen a legismertebb Gershwin-dallamok mellett - Summertime, The Man I Love, I got rhythm - helyet kaptak kevésbé ismert kompozíciók is, úgy mint a Fascinating Rhythm, a Slap That Bass és a He loves and she loves, emellett magyar szöveggel fölcsendülő dalt is hallhat a közönség.