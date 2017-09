Lelki terror alatt tartják társukat a Survivor játékosai!

A Holtak szigetén sor került az első zsákmányszerzésre. A küzdelmet Gergő nyerte, a nyeremény azonban nem várt döntés elé állította. Választhatott, vagy ő eszi meg egyedül a jutalmul felkínált pizzát, vagy odaadja a három lánynak. Gergő az utóbbit választotta, így végül mégis ő volt az, aki keserű szájízzel és üres gyomorral nézte a többieket.



Iliász érezte, hogy legfontosabb szövetségese, Adri veszélyben lehet, gyanúja beigazolódott, a törzsi tanácsról a Survivor legkedvesebb játékosának kellett távoznia.



A Holtak szigetén a mostoha körülmények, a tétlenség és a bizonytalanság által lelkileg mélypontra juttatott játékosok közé érkezik meg Adri. A többiek - Gergővel az élen - nekiesnek a sziget új lakójának, mert úgy vélik többük kiesésében nagy szerepe volt. A fojtogató légkör és a nyílt agresszió hamar padlóra küldi a lányt. A többiek nem kímélik, Nórában az is felmerül, hogy annyira tegyéktönkre, hogy magától adja fel a játékot... Vajon képes lesz kezelni ezt az új helyzetet? Vagy lelkileg teljesen összeroppan?



A Mandirigma törzset a soron következő zsákmányszerzésen egy memória játék várja. Két csapatra osztva küzdenek és ez a játékremek alkalom arra, hogy a fizikálisan gyengébb játékosok is bizonyíthassanak. A feladatról hazatérve egy váratlan hír fogadja őket... Kiderül, hogy a dzsungel mélyén egy védettségi amulett van elrejtve. Mindenki heves kutatásba kezd, mindent tűvé tesznek a játékosok a biztonságot jelentő amulett után. Többen találnak is valamit, de korántsem biztos, hogy minden arany, ami fénylik!



Ki lesz az, aki végül megtalálja az amulettet? Vajon Adri bírja majd a megpróbáltatásokat? A ma esti adásból mindenre fény derül!