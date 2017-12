Lelépett a rendező, leállították a Queen-film forgatását

A 20th Century Fox váratlanul leállította a készülő Queen-film, a Bohemian Rhapsody forgatási munkálatait, mivel a rendezője, Brian Singer a hálaadást követő szünet után egyszerűen nem tért vissza - írta meg a hetediksor.hu A The Hollywood Reporter értesülései szerint mivel Singer nem tért vissza a munkálatokhoz, a producerek feszültté váltak a film sorsával kapcsolatban, és már el is kezdték megvitatni, hogy ki helyettesíthetné a direktort a jövőben. A THR forrásaiból az is kiderül, hogy a Queen ikonikus énekesét, Freddie Mercuryt alakító Rami Malek többször összetűzésbe került Singerrel - írja a lap.Spekulációk szerint, Singer eltűnése a Bohemian Rhapsody munkálatai kellős közepén összefüggésben lehet az őt ért szexuális zaklatások vádjával. Singer képviselője a BBC-nek adott nyilatkozatában csak annyit közölt, hogy családi okok miatt nem tért vissza a forgatáshoz, amit egy-két jelenet megrendezéséig maga az operatőr vett a kezébe a munkálatok teljes leállítása előtt.