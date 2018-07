Lehet, hogy negyedik gyermekét várja Beyoncé?

Beyoncé a hétvégén Párizsban lépett színpadra, az ott készült felvétel alapján úgy tűnik, hogy hasa sokkal nagyobb a szokásosnál, vélhetően negyedik gyermekét várja.Beyoncé mindig is homokóra alkatáról, azaz vékony derekáról és formás fenekéről volt híres, ezért is ad okot a találgatásokra a megváltozott alakja. A videón az is látszik, hogy az énekesnő mozgása is megváltozott. Kerüli az akrobatikus táncmozdulatokat, de más miatt is gyanítják, hogy terhes.Lába sokkal vastagabb lett, egy fotón pedig narancslét iszik üvegből. Sokan csodálkoznak rajta, mert a popdíva még csak nemrég tért vissza előző „szülési szabadságáról". Lányuk, Blue Ivy 6 éves, ikreik, Sir és Rumi másfél évesek.Ön szerint is anyai örömök elé néz az énekesnő?