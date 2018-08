Légkondival zaklatnak a lapátra tett férfiak

Az Egyesült Államokban egyre több nő hívja a különböző segélyvonalakat azért, mert a volt élettársa a lakásába telepített különböző okoseszközökön keresztül zaklatja. A G DATA arra figyelmeztet, hogy a szakítás részeként ma már érdemes minden eszközt a gyári állapotára visszaállítani, majd a hozzájuk tartozó jelszavakat lecserélni.A volt feleség hálószobájának lehűtése 15 fokra, vagy éppen felmelegítése 30 fokra – mindkettő egyszerűen megtehető az internetre csatlakoztatott okos légkondicionáló berendezés segítségével, amelyet az elköltözött férj távolról irányíthat a telefonjára telepített alkalmazással. De meg lehet változtatni a számzáras ajtó vagy a riasztóberendezés kódját, lehet módosítani a termosztát beállításait, lekapcsolni a világítást, vagy akár elindítani a locsolórendszert. A lapátra tett férfiak igen kreatívak, amikor kellemetlenkedésről van szó.A problémára a New York Times hívta fel a figyelmet cikkében, amely hangsúlyozza, hogyA helyzetet tovább árnyalja, hogy a McKinsey tanácsadócég jelentése szerint az okosotthonok népszerűsége folyamatosan növekszik, és a házaknak, lakásoknak egyre több része vezérelhető távolról.Az esetekben általában közös, hogy aMivel az eszközöket ők állították be, ezért az ő jelszavukkal lehet a beállításokat megváltoztatni, az otthonban maradt nők pedig a legtöbbször teljesen tanácstalanok abban, hogy mit kellene tenniük.A G DATA szakértői hangsúlyozzák, hogySzakítás után érdemes lecserélni a levelezéshez és a közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat, beállítani a kétlépcsős azonosítást. Ezután következhet a wifi jelszavának megváltoztatása, a router gyári állapotra történő visszaállításához akár az internetszolgáltató segítségét is kérhetjük.A különböző okoseszközökkel – légkondicionálóval, termosztáttal, hangrendszerrel – egyesével is foglalkozni kell. Ha ezek felhőszolgáltatásokhoz csatlakoznak, akkor a fiókok jelszavát is le kell cserélni, vagy teljesen új felhasználót kell létrehozni. Ha pedig a fenti lépések nem működének, akkor érdemes az eszközöket áramtalanítani, és szerelőt hívni hozzájuk.1. Cseréljük le az összes fontos jelszavunkat, például a levelezéshez, közösségi oldalakhoz.2. Változtassuk meg az otthoni wifi hálózat jelszavát, vagy állítsuk vissza a router alapbeállításait.3. Az okoseszközökhöz tartozó felhőszolgáltatásokban készítsünk új felhasználói fiókokat.4. Ha a fenti lépések nem működnek, akkor áramtalanítsuk az okoseszközt, vagy hívjunk szerelőt.5. Ügyeljünk arra, hogy minden eszközön megváltoztassuk a beállításokat.