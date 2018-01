Lefagyaztott petesejttel sem kisebb a teherbeesés esélye

"A fagyasztottembrió-technika egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a meddőségi klinikákon világszerte, ezért fontos a kutatásunk a meddőségi szakemberek és kutatók valamint a gyermekre vágyó párok körében" - mondta Lan Vung, a Ho Si Min-városi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.A vietnami kutató az ausztráliai Adelaide-i Egyetem szakembereivel együttműködve készült tanulmányában 800 olyan meddő nő esetét vizsgálta, akik nem policisztás petefészek betegségben (PCOS) szenvedtek.A több szervet is érintő, összetett női hormonális betegség meddőséget okozhat.A tanulmányba bevont nők valamennyien egy ciklusos lombikbébi-kezelésben vettek részt vagy frissen leszívott petesejt megtermékenyítése nyomán történt embrióbeültetéssel, vagy lefagyasztott embriók felhasználásával a megtermékenyítést elősegítő szerek használata nélkül. Utóbbi esetben a nők 36 százaléka esett teherbe már az első próbálkozás után, míg a friss embriók alkalmazása esetében a nők 35 százaléka.

Az élve szülések aránya is hasonló volt, a lefagyasztott embriók esetében 34 százalék, a másik csoportnál 32 százalék.- hangoztatta Ben Mol ausztrál professzor."Ez az új kutatás megmutatta, hogy a nem PCOS betegség miatt meddővé váltaknál is ugyanolyan arányban sikeres az élve szülés lefagyasztott embrió esetén, ami nagyon fontos hír a meddő nők számára világszerte" - tette hozzá.Kutatásunk fontos megállapítása, hogy a lombikbébi-kezeléshez történő embriófagyasztás nem károsítja a párok esélyét a gyermekszületésre. A friss embrióval történő első próbálkozás után, a maradék embriókat le lehet fagyasztani és egyenként be lehet ültetni a méhbe, ami biztonságos és hatékony - magyarázta a professzor.