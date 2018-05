Lefagyasztja a gépeket a Windows 10 tavaszi frissítés javítása is

Kedden jött ki a Windows 10 April 2018 Update (1803-as) verzió első kumulatív frissítése, amely a remények szerint a felhasználók által az elmúlt hét során tapasztalt hibákat volt hivatott kijavítani. Sajnos azonban egyes számítógépeken egy újabb komoly hiba lépett fel a javítófolt telepítését követően - írja Computerworld A portál arról számolt be, hogy néhány felhasználó a Redditen és a Microsoft közösségi fórumain arról panaszkodott, hogy bár a KB4103721 jelű frissítés látszólag rendben települ, de a számítógép újraindítása után egy fekete képernyő jelenik meg, és a PC használhatatlan állapotba kerül. Csak a legutóbbi visszaállítási pontra való visszatéréssel lehet a gépet működőképes állapotba hozni.Egyébként ennek a frissítésnek már áprilisban ki kellett volna jönnie, de ahogy arról a bitport beszámolt, az 1803-as számot viselő Spring Creators Update terjesztését gyakorlatilag az utolsó pillanatban leállították.A portál úgy tudja, hogy már akkor is azért állították le, mert a Windows-as-a-Service (WaaS) modellre alapozó szoftver teljes rendszerlefagyást produkált bizonyos helyzetekben.Az okok feltárása során rájöttek, hogy elsősorban a Google Chrome-mal való összeakadása okozza a jelenséget - írják.Megemlítik azt is, hogy a KB4103721 tudásbázis-cikk szerint nem csak a Google Chrome okozott problémát.A leírás alapján a Microsoft saját fejlesztésű digitális személyi asszisztense, a Cortana is fagyásokat produkált a megújult OS alatt. Ezt a lehetőséget azonban sokkal kevesebben használják, mint a Google böngészőjét.