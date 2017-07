Ledoktorált a 2016-os Nemzet Szépe

Özer Nóra, a tavaly életre hívott Nemzet Szépe szépségverseny első koronázott királynője idén ügyvédként doktorált a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen.Özer Nóra egy évvel ezelőtt úgy nevezett a Nemzet Szépére, hogy tudta, a verseny idején javában zajlik majd a vizsgaidőszaka. Ettől sem riadt vissza, sőt, elmondása szerint csak plusz motivációt adott neki.Mint mesélte, előre hozta a vizsgáit, sikerrel vette azokat, így felszabadultan, a kötelezettségeit letudva indulhatott a felkészítő táborba.A diplomás szépségkirálynő megemlítette, előnyt jelentett számára a versenyen, hogy aktív egyetemi hallgató volt, hisz a Nemzet Szépén a belső értékek is rendkívül fontosak.

- Korábban is követtem a szépségipart, a trendeket, a versenyeket, csináltattam képeket magamról, de azért nem indultam sehol, mert kívülről úgy tűnt, hogy előre megválasztják a győzteseket. A Nemzet Szépe ilyen szempontból teljesen más: értékeket közvetít, a természetességre helyezik a hangsúlyt, szilikonos lányok például nem is nevezhetnek - nyilatkozott Özer Nóra.A tavalyi győztes idén már szervezőként és zsűritagként vett részt a versenyen, amit szintén nagyon élvezett, ráadásul az egyik kedvence, Kis Gabriella tudott nyerni.A jövőben terveiről szólva Özer Nóra arról beszélt, hogy több lábon szeretne állni, az ügyvédi hivatás és a szépségipar, mint hobbija nem zárja ki egymást.- Vallom, hogy arra van időnk, amire szánunk. Mostantól három évig ügyvédjelölt leszek, és bár középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem, szeretnék egy időre kimenni Londonba, hogy fejlesszem a tudásomat. Emellett pedig remélem, hogy jövőre is számítanak majd rám a Nemzet Szépe szervezői - fogalmazott.