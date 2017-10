Lavinát indított el Sárosdi Lilla vallomása a szexuális zaklatásról

Illusztráció. Forrás: Thinkstock

Lassan két hete, hogy kipattant a Harvey Weinstein producer szexuális visszaéléseiről szóló botrány írja a BorsOnline. A szakembert több mint harminc színésznő vádolta meg azzal, hogy zaklatta vagy megerőszakolta őket. A férfi ellen rendőrségi nyomozás indult, több szervezet pedig kizárta soraiból.A Weinstein-botrány nyomán egy magyar színésznő, Sárosdi Lilla úgy döntött, ő is megszólal. A Krétakör társulatának egykori színésznője Face­boo­kon hozta nyilvánosságra, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor elindult a színészi pályán, egy akkor színházat igazgató, nagynevű rendező visszaélt a hatalmával, és orális szexre akarta rávenni őt. Lilla lavinát indított el, ugyanis percek alatt több százan szóltak hozzá bejegyzéséhez, voltak, akik egyből sejtették, hogy kiről van szó, má­sok azon gondolkoznak, összeszedik bátorságukat, és ők is kiállnak, elmesélik történetüket.

– Ha arra gondolok, hogy ez az ember fiatalembereket tanít azóta is, akkor feljön bennem a harag. Mégsem célom, hogy meghurcolják őt, csak ab­ból lett elegem, hogy lépten-nyomon hasonló történeteket hallok kolléganőktől, és nem mer beszélni senki. Tudtam, hogy so­kan vagyunk, de megdöbbentem, mennyien írtak, hogy velük is történt már hasonló. És persze rengeteg ember előtt nem kérdés, ki tette ezt velem – mondta el a Borsnak Lilla, akinek bejegyzése után Sándor Erzsi egykori színésznő is megosztotta nyilvánosan a közösségi oldalon saját történetét.Sokakat érintő jelenségre tapintott rá Lilla, ám ingoványos talajra tévedt. Az amerikai történettel ellentétben hazánkban hi­ába a több száz bátorító, és a talán még ennél is több sértett, akikkel történt már hasonló eset, az elkövetők nagyobb biztonságban vannak, mint Amerikában. Csak suttognak róluk, nyílt titokként kezelik tettei­ket, de nem mernek neveket mondani. Lilla is kijelentette, csak a je­lenségre szeretné felhívni a figyelmet.– Nem fogom kimondani a nevét, mert nem tudom bizonyítani a történteket. A leírásom többekre is illik, de nekik nem kell védekezniük, egyszerűen legyenek velem szolidárisak. De fontos, hogy be­széljünk erről, és elérjük, hogy változzon a világ, és ne legyünk ennyire ki­szolgáltatott helyzetben – mondta el a Borsnak. Férje, Schilling Ár­pád egy hosszú posztban kifejtette, ismerte ne­je történetét, de soha nem buzdította, hogy azt nyilvánosságra hoz­za, pedig tisztán látja, milyen mértékű visszaélések folynak a művészvilágban.

– A Színművészeti elvégzése után több színházigazgatótól is kaptam felkérést, hogy házi rendező legyek. Az egyikük úgy próbált meg a szerződés aláírására bírni, hogy a frissen felújított színházának öltözőiben az újonnan megvásárolt pihenőágyakra mutatott, és azt mondta: „íme az ágyak, itt lehet majd b...ni a színésznőket" – vallotta be Schilling, aki szerint neje azt akarta, hogy tudjunk róla, mi történik a kulisszák mögött, és ezzel erőt adjon azoknak a sorstársaknak, akikkel ugyanez történt meg, akár a múltban, akár a jelenben.Töreky Zsuzsa elárulta, három olyan színésznőt is ismer, akikkel történt már hasonló eset, Hídvégi Nóra színésznő, Janisch Attila rendező és Verebes István is hozzászólt a nyilatkozathoz.– Fel kell tárni, meg kell nevezni az illetőket! Romba kell dönteni a hatalmukat! – írta Verebes.