Laurence Fishburne-nek nagyon sok gondja van a lányával - Kezdve azzal, hogy a lány pornózik

Nehéz a híres apa árnyékában, hát mással keresi meg a betevőtA legújabb, hogy Montana Fishburne ittasan vezetett, és autóbalesetet okozott, amiért három évre rács mögé kerülhet. A Mátrix-filmekből is ismert sztár, Laurence Fishburne 25 éves lánykája, Montana egy Toyota Corolla volánjánál ülve hátulról hajtott bele egy terepjáróba. A rendőrök azonnal látták, hogy a gépjármű padlóján egy nyitott borosüveg hever, a sofőr pedig erősen ittas - írja az Offmedia Az Oscar-díjra is jelölt apa hat évvel ezelőtt tagadta meg lányát, amikor kiderült, hogy az egy pornófimben szerepelt.- Hallottam, hogy apám nagyon dühös rám, de még nem beszéltem vele, mióta a film elkészült - nyilatkozta akkor Montana. - Ő egész életében ügyelt a jó hírére, nekem viszont semmi kedvem az árnyékában leélni az életem, szeretnék saját jogon karriert csinálni...Színészet ez is, meg az is - vagy mégsem?