Lars von Trier hét év kitiltás után tér vissza Cannes-ban

A hét évvel ezelőtt provokatív mondatai miatt kitiltott Lars von Trier dán rendező visszatér a cannes-i filmfesztiválra, de legújabb filmjét versenyen kívül mutatják be a seregszemlén.



Nuri Bilge Ceylan török, Yann Gonzalez francia és Szergej Dvorcevoj kazah rendező filmjei is meghívást kaptak a hivatalos versenyprogramba, így 21-re bővült az Arany Pálmáért induló alkotások listája - jelentették be a szervezők csütörtökön Párizsban.



A török Nuri Bilge Ceylan, aki 2014-ben elnyerte az Arany Pálmát Téli álom című filmjéért, Ahlat Agaci (Vadkörtefa) című alkotásával versenyezhet a fődíjért. A másik két rendező az idei meghívottak többségéhez hasonlóan újoncnak számít a világ legrangosabb filmfesztiváljának versenyében, a kazah Szergej Dvorcevoj azonban 2008-ban Tulpan című vígjátékával a mustra második legfontosabb válogatásában, az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpont) című programban elnyerte a fődíjat. Legújabb filmjének címe Ayka. A francia Yann Gonzalez Un couteau dans le coeur (Kés a szívben) című alkotásának főszerepét Vanessa Paradis alakítja.



A szervezők azt is bejelentették, hogy a fesztivál igazgatótanácsa úgy döntött, a Hitlert éltető megjegyzései miatt 2011-ben a fesztiválról kitiltott Lars von Trier dán rendező visszatérhet a hivatalos programba. A 2000-ben a Táncos a sötétben című filmjével Arany Pálmát nyert rendező legújabb filmjét (The House That Jack Built), melynek főszereplői Matt Dillon és Uma Thurmann, versenyen kívül mutatják be.



A fesztivál május 19-én Terry Gilliam brit rendező The Man Who Killed Don Quixote című filmjével zárul, a főbb szerepeket Adam Driver, Jonathan Pryce és Olga Kurylenko játsszák. Ezt az alkotást is versenyen kívül mutatják be Cannes-ban.



A fesztivál Aszgar Farhadi iráni rendező Nyílt titok című, spanyolul forgatott filmjével veszi kezdetét május 8-án, amely része a versenyprogramnak. A pszichológiai thriller főszerepeit Penélope Cruz és Javier Bardem alakítják.



A hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz.