Lara Fabian visszatér Budapestre

Tavalyi fellépése után jövőre visszatér Budapestre Lara Fabian. A belga-kanadai énekesnő 2018. április 8-án ad koncertet a Sportarénában.



Lara Fabian Camouflage című világkörüli turnéja jövő februárban kezdődik Miamiban. A koncertsorozat amerikai állomásai között szerepel New York, Los Angeles, Chicago és Washington is, majd az énekesnő Európába jön, ahol Párizs, Berlin, Moszkva, Prága, Amszterdam, Barcelona és Bécs mellett Magyarországra is ellátogat és 2018. április 8-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Az énekesnő első, cím nélküli albuma 1991-ben jelent meg, az áttörést nyolc évvel későbbi, Lara Fabian című lemeze hozta meg, amelyen Patrick Leonard is szerzőtársa volt, aki akkor már például Madonnával, később pedig Leonard Cohennel is együtt dolgozott. Az albumról az I Will Love Again hetekig vezette a slágerlistákat, de az Adagio, a Love By Grace és a Broken Vow is népszerű lett. Wonderful Life című, öt évvel későbbi lemezére Desmond Child két dalt is írt: az I Am című számot és a Review My Kisses-t, amely Hex Hector remixével lett klubsláger.



Legújabb, idén ősszel megjelenő anyagán, a Camouflage-on Lara Fabian a hírek szerint korábbi popos stílusát kortárs progresszív popzenei hangzással vegyíti.



Az énekesnő tavaly áprilisban adott nagy sikerű koncertet a Budapest Sportarénában.