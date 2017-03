Lakjon együtt 1000 gilisztával - Bécsben már ez a divat

Kép: 1000Worms - David Witzeneder

Egyre több bécsi osztja meg otthonát gilisztákkal, amelyek a gondozásért cserébe értékes komposzttal látják el gazdáikat. A hasznos társbérlők egy hokedlihez hasonló faládában laknak, és csupán némi zöldhulladékra van szükségük.Mivel az osztrák főváros lakói egyre környezettudatosabbak, egyre több lakásban található gilisztakomposzt-láda, amelynek lakói helyben, a háztartásban keletkező zöldhulladékból állítanak elő értékes gilisztahumuszt. Ez sokkal gazdagabb tápanyagban, mint a hagyományos komposzt, így kiváló tápanyagforrás a balkonnövények és a teraszon termelt zöldségek – például paradicsom – számára.

Kép: 1000Worms - David Witzeneder

Egy ládában nagyjából 500-1 000 giliszta lakik, amelyek naponta körülbelül 150 grammnyi zöldhulladékot dolgoznak fel. Ennyi bioszemetet nagyjából egy ember állít elő egy nap alatt. A jól működő gilisztakomposzt-láda szökésbiztos és szagtalan, ráadásul jó szórakozás a gyerekek számára, akik pontosan megfigyelhetik, miként lesz a salátalevélből, kávézaccból és almahéjból 21 nap alatt humusz.Az ülőalkalmatosságnak is kiváló, tetejükön kárpitozott ládák egy felső-ausztriai testvérpár, David és Thomas Witzeneder gyártmánya, akik Bécsbe költözve megelégelték, hogy a zöldhulladék rendre a kommunális szemétben landol. A speciális hokedlik a nagyapjuk egykori műhelyében készülnek, de van belőlük otthon összeszerelhető verzió is. Ezen kívül ládaépítő workshopokat is tartanak.

Egy gilisztakomposzt-láda 265-285 euróba kerül, az induló gilisztaállomány pedig 38 euróba. A válogatott társaság különböző trágyagiliszta fajokból áll össze, egyaránt van köztük kifejlett egyed és pete is. A jól kezelt ládában három hónap alatt megduplázódik az állomány, és nincs szükség a lakók utánpótlására. Egy boxban nagyjából 24 liter gilisztahumusz keletkezik, amelyet évente kétszer lehet szüretelni.