Lakatos Márkot forgatás közben harapta meg egy piton

Lakatos Márk mindig is irtózott a kígyóktól, gyerekkorában visszatérő rémálmok is gyötörték emiatt. A VIASAT3 para-karaokeja, a Sikítófrász forgatásán is meggyűlt a baja egy hüllővel, épp az egyik összekötő szöveg felvételéhez vette a kezébe a pitont, amikor az megharapta.



- Gyerekkoromban volt egy visszatérő rémálmom, amiben egy kígyóval teli mozgó fövenyen, amiben hemzsegtek a kígyók, kellett menekülnöm és nagyon-nagyon félelmetes volt. Ez sokszor visszatért, úgyhogy nagyon sokáig nekem ez problémát jelentett - fejtette ki Márk.



Márk és persze az egész stáb hirtelen nagyon megijedt, amikor felé kapott a kígyó és megharapta az ujját.



- Forgatás közben mart meg az óriási kígyó. Aznap volt egy kedvenc kis fehér patkányom, aki sokat ült a vállamon. Valószínűleg a kígyó megérezte a patkányszagot a kezemen és ösztönösen utánam kapott. Nem is foglalkoztam a dologgal, mondtam tovább a szöveget, és egyszer csak azt láttam, hogy az egész stáb kezd elfehéredni. Ránéztem az ujjamra, és láttam rajta, hogy két ponton folyik belőle a vér - mesélte a műsorvezető.



- Nem mérges kígyó, hanem óriáskígyó volt, de ezt az ember nem tudja akkor, meg én eleve rettegek a kígyóktól. Borzalmas élmény volt, de szerencsére nem lett nagyobb baj belőle - tette hozzá Lakatos Márk.



Sikítófrász minden csütörtökön 21.00-kor a VIASAT3-on!