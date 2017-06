Lakatos Márk nyerte a celebkóstolót

A formájukban is érdekes kreációkat az ismert gasztroceleb,alkotta, akit a világban fellelhető különleges chips-ízek inspiráltak. A rendezvényen egy érdekes orvosi teszt során az is kiderült, hogy, ő különösen intenzíven érzékeli az ízeket. A kóstoló versenyt is ő nyerte.A szórakoztató versenyen, és. Ez nem meglepő, hiszen az ízérzékelés jelentősen eltérhet a nemek között.A Lay’s nyári kampányának nyitórendezvényén az is kiderült,: kutatások szerint, és hozzávetőlegesen a fele tartozik az átlagos kategóriába. A maradék 25% szinte teljesen érzéketlen az aromákra. Ennek kimutatására egy kémiai anyaggal átitatott teszt csíkot kaptak a sztárok, aminek a keserű ízét csak a szuperízelő, vagyis a legtöbb ízlelőbimbóval rendelkező érezhette:“Amikor a nyelvemhez ért a tesztcsík, arra gondoltam, uuuu, ez szörnyű, de a többiek arcán semmi reakciót nem láttam, én viszont nagyon keserűnek éreztem. Később megtudtam, ez azt jelenti, szuperízlelő vagyok!"– kommentálta Lakatos Márk a győzelmét. A szuperízlelők általában messziről kerülik a túlzottan keserű ízeket, mert azok intenzitása számukra már túl kellemetlen., sőt, ők azok, akik a legönfeledtebben tudják élvezni az ízeket. Ráadásul az ő ízérzékelésük is tovább fejleszthető; ha új ízeket, fűszereket, alapanyagokat használnak fel, egyre kifinomultabbá válhat az ízlelésük.„Ne féljünk újítani, mert meglepő ízkombinációkban is lehet harmóniát találni, sőt, a formákkal is érdemes játszani, így egyszerre több érzékünket fejlesztjük. Vendégeimnek különböző ízű habokat, zselékockát és jégkását is készítettem, amik közül a worcester ízű zselé legofigura volt a kedvencem–mondta Fördős Zé, a Lay’s Celebkóstoló házigazdája és séfje.