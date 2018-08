Lajkó Félix is jön a Hétrétország köztiválra!

- Ez a kifejezési forma ment a legjobban, ha kicsit jobban tudtam volna írni, akkor lehet, hogy író lettem volna. Érzékeny gyerek voltam, talán innen a fogékonyság, különböző falvakban, tanyákon éltem, nagyobb városokba, például Szabadkára csak később kerültem. A népzenét már gyerekkoromban magamba szívtam, valószínűleg ez is befolyásolt a későbbiekben, de a mai napig sokféle zenét hallgatok, most a 21. században kiapadhatatlan a választék.- Ez nehéz ügy, van amikor a kettő keveredik a rögtönzés miatt, bármilyen körülmények között születhetnek nóták. Van amikor azt élvezem, hogy fellépek, van amikor pedig inkább azt, hogy otthon vagyok.Lajkó Félix & Sidoo Attila az Őrségben, a Hétrétország köztiválon!2018. augusztus 17. 19:30, Őriszentpéter, Malom udvar- A gitár-hegedűs duóval lépünk fel, ez lesz az ötödik vagy hatodik alkalom, hogy ebben a formában állunk színpadra. Játszunk majd új dalokat is, Sidoo Attilával, a Besh-o-Drom zenekar egyik alapítójával közösen zenélünk majd.- Játszottam ott már több alkalommal, ahhoz túl messze van, hogy kirándulni járjunk oda, de nagyon szépnek tartom a környéket. Magam is természetkedvelő vagyok, szeretek sétálni az erdőben, fák között. Közel áll hozzám ez a környezet, hiszen ilyen helyen is élünk. Van három lovunk is, bár én nem lovagolok, nem jó kockáztatni, ha véletlenül elesnék a lóval, a hegedülés is veszélybe kerülhetne.